El comerç de proximitat s'adapta per cobrir la demanda actual

Una part dels negocis de proximitat formen part dels serveis essencials decretats en aquest estat d'alarma en què ens trobem i, com poden continuar venent els seus productes, molts s'han sumat a l'oferta del servei a domicili. És el cas d'algunes de les empreses de Comerç Figueres Associació. Com explica el seu president, Lluís de Anguera, es tracta d'«una sortida a la parada econòmica que tenim ara». La iniciativa cada cop està guanyant més adeptes i s'ha convertit en una bona opció per treure rendiment d'aquesta situació inèdita, «és per intentar que el cop sigui menys fort». De Anguera lamenta que l'impacte econòmic serà «molt dur» per a molts negocis figuerencs i de la comarca.

Davant la incertesa de què passarà quan tot això acabi, des de l'entitat veuen que «hi haurà un canvi de tendència en el sistema habitual de compra» i, per això, el president creu que «moltes botigues seguiran oferint el servei a domicili». A més del context de la crisi sanitària, hi ha una competència digital que persegueix el comerç local des de fa temps i que pot ser una oportunitat perquè els negocis agafin embranzida i que «la gent continuï anant al comerç del barri sense desplaçar-s'hi». I posa l'exemple de la gent gran, que no podia sortir i li feien la compra, «ara l'estan fent així i s'hi acostumaran».

Un dels problemes que té el servei a domicili és la logística, com explica Cèlia Punsí, de l'Associació d'empresaris de Roses-Cap de Creus: «És clar que és una mancança i un hàndicap per al comerç local i seria una futura opció, però si no és a través d'un grup d'empresaris que intentem muntar-ho serà impossible, perquè és una aposta molt gran del petit comerç contra l'electrònic». A Roses, actualment ofereixen el servei alguns negocis d'alimentació, «com la peixateria, que abans ho feia per la restauració però, com ha tancat, s'ha ampliat al particular». La Farmàcia Ortopèdia Martí Roca, de Roses, és una altra de les empreses que ofereix productes a domicili. Segons expliquen, es fan a petició de l'Ajuntament i, tot i que no tenen EPIs, amb la protecció que porten, «semblem bussos».

L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós va veure la necessitat de donar aquest servei i va decidir parlar-ho amb el supermercat Trady's del poble, «abans ho fèiem puntualment a quatre dones, ara hi ha força gent, però és temporal, ho continuarem fent segons com vagi la venda després», afirma Òscar, un dels seus propietaris. De forma temporal també ho veu Inma Cobo, amb parada de fruites i verdures al Mercat de Figueres. «Ho hem fet sempre a Cadaqués i al Port de la Selva, ara tenim comandes a Figueres, ho fem com a situació excepcional però no preveiem ampliar serveis». Cobo explica la dificultat d'oferir un servei així: «La comanda té un després, has de tenir previsió del gènere, vehicle, disponibilitat de temps, etcètera». Un aspecte que considera essencial per poder fer-ho ben fet és «que no se'ns desbordi la feina».

A més dels productes considerats de primera necessitat, els carrers de Llers aquests dies són una mica més florits, gràcies també a la implicació del comerç local. Jardineria Martí dona les seves plantes i flors als establiments del poble «perquè tothom que hi vagi a comprar s'emporti una planta a casa», explica el seu responsable, Enric Martí. L'establiment va tancar l'activitat el 14 de març «i veient que la situació no era només per quinze dies, vam decidir oferir les plantes de temporada i de planter d'horta. Es tracta de donar suport amb tot el que podem, aportant color a les llars dels nostres veïns», diu Martí.



Al servei de la gent gran

L'Associació de comerciants i empresaris de Castelló ha iniciat una acció solidària adreçada a gent gran, un col·lectiu vulnerable davant la Covid-19. Els establiments porten al domicili de gent gran diferents productes: la Carnisseria Can Pepito, caldo amb fideus; el Bar el Tronco, una ració d'estofat; Garden Merca-Jardí, una planta; Pralines Guy de Greef, uns ous de Xocolata, i El Pòsit, oli d'oliva. Altres establiments ajuden en el repartiment i la coordinació.

La iniciativa va sortir d'Enric Granell, que, des del mes de setembre, regenta la Carnisseria Can Pepito perquè «tenia la necessitat d'ajudar en alguna cosa més». Granell, a més d'adoptar les mesures de prevenció de contagis a la botiga, va començar a repartir a domicili a les tardes. En les entregues, es va adonar que hi havia molta gent gran sola, i els va començar a portar caldo. «Una clienta va trucar a la veïna i li va dir, i la veïna ens va trucar per si en podia tenir». Enric Granell recorda que «em va trucar una senyora de 93 anys per donar-nos les gràcies, això em va emocionar moltíssim. Vull transmetre que estem aquí, al costat de la gent gran, que és la més afectada per la pandèmia» .