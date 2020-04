La crisi sanitària endarrereix reparacions dels estralls del Gloria a la Costa Brava

La crisi sanitària generada pel coronavirus ha endarrerit les reparacions dels estralls causats pel temporal Gloria a la Costa Brava. Els ajuntaments treballaven contrarellotge per arreglar els desperfectes abans de Setmana Santa però l'arribada de la pandèmia ha convertit el que abans era una prioritat urgent en una mirada més a curt i mitjà termini. Els municipis confien tenir el litoral a punt per a una temporada d'estiu "molt incerta" i que, per ara, és impossible predir com serà ni quan començarà. Algunes obres continuen, com la del passeig de Llafranc a Palafrugell però en altres poblacions, com Platja d'Aro, ja donen per fet que les reparacions no estaran acabades fins passat l'estiu. I també hi ha una altra assignatura pendent: la sorra a les platges. A l'Escala esperen la reparació del passeig d'Empúries.

"Ja ningú se'n recorda del Gloria", diuen tant l'alcalde de Calonge i Sant Antoni com el de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), però el cert és que les conseqüències del pas del temporal encara són visibles en algunes poblacions de les comarques gironines. La darrera valoració apuntava que reparar tots els desperfectes a municipis, empreses i particulars costaria més de 110 milions d'euros (MEUR). En aquell moment, els alcaldes i alcaldesses afectats també van fer públic que necessitaven el suport de les administracions per poder cobrir tota la factura.

Un mes després del temporal, els ajuntaments de la Costa Brava treballaven contrarellotge per mitigar els efectes del Gloria i estar a punt per l'inici de la temporada turística. La primera cita assenyalada amb vermell al calendari era, precisament, la Setmana Santa. Fins a l'arribada de la pandèmia, els ajuntaments havien anat avançant diners i fent la tramitació administrativa per arreglar desperfectes. I tot això, mentre esperaven que es concretessin les ajudes.

La crisi sanitària ha aturat el país i, de retruc, també l'avanç de les obres. Al llarg de la Costa Brava, encara hi ha tanques que impedeixen accedir a algunes platges, passejos marítims amb esvorancs i platges amb sorra acumulada o, al contrari, sense sorra. El coronavirus ha capgirat les prioritats i el que per als ajuntaments de costa era abans urgent ara ha quedat en segon pla.

"La prioritat ara són les persones", ha afirmat l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch. L'Estat, a través del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va anunciar una inversió de 5,75 MEUR en obres a la costa catalana. Per a les comarques gironines, només hi apareixia una partida de 250.000 per reparar els danys que es van produir al passeig i a l'escullera de protecció de la platja de Sant Antoni.

"Ara està tot aturat", ha explicat Bell-lloch que subratlla que "mentre l'Estat no arregli el forat de vuit metres que hi ha al mig del passeig, continuarà havent-hi tanques a la platja". L'alcalde remarca que el passeig de Sant Antoni era una de les primeres actuacions previstes però que, ara per ara, no saben quan tiraran endavant. "Estem pendents de converses amb Costes i de les respostes que la ministra pugui donar a les preguntes plantejades al Senat", ha dit Bell-lloch.

El grup parlamentari d'ERC ha entrat una bateria de nou preguntes a través de les quals reclamen a l'Estat que compleixi amb el compromís de pagar el 80% de les ajudes als danys causats pel Gloria abans de l'estiu. "Els ajuntaments són absolutament conscients que ara mateix la prioritat absoluta és l'emergència sanitària, però també necessiten tenir els passejos marítims i les platges en condicions per a la temporada d'estiu quan hagi passat l'emergència", indica ERC que assenyala que arranjar els desperfectes serà clau per "tornar a recuperar una econòmica molt danyada".

Bell-lloch, que ja considerava l'aportació de 250.000 euros insuficient, exposa que ara –i arran de l'estat d'alarma- l'equip de govern esta reorganitzant partides per veure on poden estalviar. A partir d'aquí, utilitzaran aquests diners per cobrir les necessitats del municipi; primer per ajudar els veïns i empreses afectades per l'estat d'alarma i, després, per recuperar la façana marítima afectada pel Gloria.



El passeig de Platja d'Aro, després de l'estiu



El pas del Gloria va ser especialment intens a Platja d'Aro (Baix Empordà), on va destrossar l'extrem sud del passeig marítim. En aquest tram es va malmetre l'enllumenat, la llosa, el paviment i el mobiliari. Un mes després dels fets, l'ajuntament del municipi va arribar a un acord amb Costes per invertir conjuntament 1,8 MEUR per arreglar-lo. Les obres havien de començar a l'abril i l'objectiu era que estiguessin acabades abans de l'estiu.

"El passeig no el podrem recuperar fins després de l'estiu", ja assumeix l'alcalde Maurici Jiménez. L'estat d'alarma ha paralitzat la tramitació per treure a concurs les obres. "Quan això hagi passat, es reprendrà el concurs però serà molt difícil que es pugui cobrir l'esvoranc", ha dit Jiménez. Per això, l'equip de govern treballa amb la previsió de fer que el passeig sigui, si més no, del tot transitable durant els mesos d'estiu.

Un altre assumpte pendent és recuperar l'aspecte habitual de les platges on el temporal va remoure la sorra, amuntegant-la en alguns punts i esborrant-la en d'altres. Segons l'alcalde, ja tenien al calendari reposar la sorra a Cala Rovira, Cala Belladona i a la Conca amb "recursos locals": "De seguida que es puguin reprendre obres, es tirarà endavant i a l'estiu tindrem la sorra a punt".



Lloret de Mar i l'Escala, també amb afectacions a passejos



El municipi de Lloret de Mar (Selva) va aprofitar després del temporal per començar a reparar algunes de les destrosses al municipi. Els gairebé dos mesos que van passar abans que esclatés la crisi sanitària va permetre restaurar la platja de Lloret (la més gran del municipi) i van instal·lar unes baranes provisionals al passeig marítim, a l'espera de poder posar-hi les definitives.

La situació a la platja de Fenals és diferent, on encara s'ha de reparar un esvoranc de 30 centímetres al llarg d'uns 50 metres. Aquesta és una actuació que depèn de Costes de l'Estat i ara està totalment aturada sense cap previsió de quan s'hi tornarà a treballar i amb quin calendari. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, ha recordat que també han quedat pendents "actuacions petites" però que ara la seva principal preocupació és la de transmetre una imatge de seguretat.

A l'Escala, el Gloria va esfondrar un tram del passeig d'Empúries, a la platja del Portitxol. L'alcalde, Víctor Puga, recorda que tenien el compromís de Costes d'enllestir les obres abans de Setmana Santa. "És evident que la situació no ho ha permès, però confiem que tan bon punt s'aixequin les restriccions més estrictes de confinament es pugui abordar de forma urgent", ha dit l'alcalde que preveu poder tenir el passeig "en perfectes condicions" abans del juliol.

"Estem parlant d'unes obres que poden estar enllestides en un mes", ha explicat Puga que afegeix que, encara ara, les brigades municipals estan treballant per arranjar desperfectes. "Estem centrats en la gestió de la crisi sanitària, però això no vol dir que no treballem per planificar la dinamització del nostre poble un cop ens en sortim d'aquesta situació", ha conclòs Víctor Puga.



Obres no aturades a Palafrugell i a Torroella de Montgrí



Però l'estat d'alarma no ha paralitzat totes les obres que s'estaven fent als municipis gironins. L'alcalde de Palafrugell (Baix Empordà), Narcís Piferrer, ha afirmat que les obres al passeig Francesc de Blanes, a Llafranc, han continuat. Són uns treballs dividits en dues fases. La primera, que consistia en consolidar el passeig que va cedir, ja està pràcticament acabada. "La intenció és que tinguem tot el ferm acabat a finals d'abril", ha detallat.

Per a la segona, que consisteix en reconstruir el mur, l'equip de govern exposa que calen estudis geològics per decidir de quina manera es farà. El Gloria també va deixar platges de Calella sense sorra. "A la Platgeta i al Port Pelegrí, el mateix moviment del mar ja n'hi ha anat portant", concreta Piferrer. La situació és diferent a les cales de Sant Roc i al Golfet perquè, segons estudis científics, anteriorment eren platges de pedres i l'aportació de sorra era d'origen artificial. "Havíem de prendre una decisió sobre què fer en aquestes dues platges, però ara s'ha posposat per a més endavant", ha dit l'alcalde.

Torroella de Montgrí i l'Estartit (Baix Empordà) va ser un dels municipis gironins més afectats pel temporal. El gruix de la factura, però, no eren per a les platges, sinó per reparar els desperfectes a la mota del Ter, que va cedir quan es va desbordar el riu. Unes obres que són responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que tampoc s'han aturat per l'estat d'alarma. L'alcalde, Jordi Colomí, remarca que les obres avancen a bon ritme i que ja estan pràcticament enllestides.

L'ajuntament, però, exposa que també han anat avançant diners per eliminar sediments arrossegats pel temporal a les platges i no saben si rebran algun tipus d'injecció econòmica que assumeixi el cost. "Esperem la resposta de les administracions perquè hem anat invertint diners per a la neteja de la platja i estem una mica neguitosos per veure com se soluciona la qüestió", ha afirmat Colomí.

Falta encara una "neteja en profunditat" que es farà passat Setmana Santa quan l'equip de govern espera comptar amb més concrecions d'ajudes. Segons Colomí, el que queda pendent és fer recuperar les dunes i distribuir la sorra acumulada en algunes parts de les platges.