Llers envia un missatge amb els colors de l'Arc de Sant Martí

Un bon grapat de veïns i veïnes de Llers han aparegut en un vídeo a les xarxes socials on mostren pancartes amb l'Arc de Sant Martí i el missatge #totaniràbé.



El missatge i les imatges vam acompanyades de la cançó homònima del cantautor Joan Dausà, un missatge que el poble de Llers ha volgut enviar en aquest confinament per animar i aportar el seu granet de sorra en la lluita col·lectiva. Segons el vídeo, «tot anirà bé».



??? Sabeu una cosa? A #Llers tenim grans artistes ???, un veïnat solidari ?? i molts ànims per tornar quan es pugui a la normalitat ??.



Molta força a tothom ??#Covid_19 #Empordà pic.twitter.com/lmi3y3Gdx3— Fira de la Bruixa (@FiraBruixaLlers) April 12, 2020 ">

??? Sabeu una cosa? A #Llers tenim grans artistes ???, un veïnat solidari ?? i molts ànims per tornar quan es pugui a la normalitat ??.



Molta força a tothom ??#Covid_19 #Empordà pic.twitter.com/lmi3y3Gdx3 — Fira de la Bruixa (@FiraBruixaLlers) April 12, 2020