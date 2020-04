Junts per Figueres proposa un pla contra la crisi de la Covid-19 per aconseguir un gran acord de ciutat

El grup municipal de Junts per Figueres ha presentat avui un pla de recuperació econòmica i social contra la crisi de la Covid-19 que, sota el nom de Reactivem Figueres, agrupa en una primera fase fins a 24 propostes de mesures socials, econòmiques i polítiques.

Els objectius de la proposta són ajudar a les famílies més vulnerables o amb una major afectació per la caiguda dels ingressos o la pèrdua del lloc de treball, assegurar la supervivència del teixit econòmic de la ciutat i donar confiança i eines de liquiditat a l'economia perquè empreses i consumidors tornin a gastar un cop superat l'estadi de desconfinament.

De fet, la intenció del grup municipal és que el document serveixi com a punt de partida per a un gran acord de ciutat entre totes les formacions polítiques. «El pla Reactivem Figueres és només un punt de partida, ambiciós, rigorós i obert al consens amb el govern i la resta de l'oposició perquè és la millor manera de donar resposta a l'emergència que patim ara i a les necessitats i reptes que haurem d'encarar com a ciutat en els propers mesos», explica Masquef sobre la proposta.



Un paquet inicial de vint-i-quatre mesures

La primera fase del pla presentat per Junts per Figueres recull fins a 24 mesures de caràcter social, econòmic i polític per afrontar la recuperació de la ciutat. Entre les iniciatives destaquen garantir la devolució urgent de totes les taxes cobrades per serveis no prestats o suspesos, ajornar el calendari de cobrament de les ordenances fiscals (impostos i taxes) fins a l'1 d'agost, bonificar el 100% de la taxa d'escombraries per la part proporcional a la durada de l'estat d'alarma, permetre a tothom qui ho demani l'ajornament del pagament del rebut d'aigua de Fisersa, incrementar en un 30% la partida destinada a ajuts socials, bonificar el 100% la llicència d'obertura, entre altres.