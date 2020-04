Els vigilants municipals de Peralada feliciten els nens que fan anys

Els vigilants municipals de Peralada han decidit aportar el seu gra de sorra per intentar fer més amable pels ciutadans aquest confimanet pel coronavirus. Seguint la línia que ja han iniciat altres municipis d'arreu de l'estat, els agents s'asseguren que els nens i nenes que fan anys durant aquets període rebin una felicitació a l'alçada de les circumstàncies.



El passat dijous 9 d'abril va ser el torn de l'Oscar, un veí de Peralada. El jove, que feia set anys, va ser felicitat d'una manera molt especial que de ben segur recorarà. Els agents van presentar-se a casa seva i, després de felicitar-lo amb el megàfon li van dedicar una cançó.



La iniciativa va ser molt ben acollida per tots els veïns de la zona, que es van apropar a les seves finestres i balcons per animar :





?? ELS VIGILANTS MUNICIPALS FELICITEN ELS NENS I NENES QUE FAN ANYS.

Avui l'Oscar ha fet 7 #anys i els #VigilantsMunicipals de #Peralada han volgut que el seu #aniversari sigui ben especial, malgrat el confinament. Felicitats Oscar!!!

???????????? pic.twitter.com/gE6bYJZDRq — Ajuntament Peralada (@ajperalada) April 9, 2020