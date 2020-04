Els maleters dels vehicles i els camins de ronda, al punt de mira dels agents de seguretat de Port de la Selva

Els controls policials es tornen més estrictes a Port de la Selva. Segons expliquen els membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil municipal, s'ha enxampat a algunes persones intentant burlar els controls policials amb tot tipus d'estratègies. A partir d'aquest divendres 10 d'abril, doncs, els agents de seguretat han decidit endurir aquests controls d'accés, que ja estaven instal·lats a les entrades del poble, i a partir d'ara s'inspecciona els maleters i furgonetes dels vehicles que s'autrin, per tal de constatar que no hi ha cap passetger amagat en aquests espais.



A més a més, els agents també intensificaran la vigilància als camins de ronda, un dels altes punts conflictius.





Gràcies a la picaresca i a la mala fe d'alguns que han aconseguit burlar els estrictes controls d'accés al Port de la Selva, a partir d'avui s'inspeccionaran maleters i furgonetes.

També s'incrementarà el control en el camí de ronda.

Aquest any, les vacances seran a casa. pic.twitter.com/0VOsLi2Cx4 — AVPC ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) April 9, 2020