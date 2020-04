Mor Claudi Puig Barris, històric alcalde de Mollet de Peralada durant 32 anys

Aquest dijous ens ha deixat Claudi Puig i Barris, històric alcalde de Mollet de Peralada, poble en el qual va néixer el 1943. Claudi Puig va formar part de la candidatura encapçalada per Pere Barris a les primeres eleccions democràtiques municipals de 1979. Després de quatre anys com a regidor, l'any 1983 va liderar la llista de CiU, amb la qual va assolir l'alcaldia, càrrec que va mantenir durant 32 anys, fins al 2015, quan el va rellevar Josep Cristina.

"Faig d'alcalde perquè m'estimo el meu poble. Sóc de Mollet i tot el que fem amb els meus companys de consistori té com a finalitat millorar-lo", explicava anys enrere durant una entrevista al Setmanari de l'Alt EMPORDÀ. En el moment de fer balanç del seu primer quart de segle de mandat, Claudi Puig destacava com a obres rellevants portades a terme a Mollet "la nova distribució de la xarxa d'aigua i la instal·lació del gas. Hem fet el cinturó nou per unir les carreteres. Per la problemàtica dels aiguats, amb la Diputació també ens van fer un pont traient els passallisos. Després hem fet un ajuntament nou i un dispensari nou. Teníem unes oficines ben reduïdes i petites i ara estem ben equipats".

Puig tenir vinculació amb el món de l'esport, especialment amb el ciclisme des de la seva vinculació amb La Casera. Va ser conseller comarcal i va presidir el Consell Esportiu de l'Alt Empordà. L'Ajuntament de Mollet de Peralada ha expressat el seu condol per tan sensible pèrdua. Reposi en pau.