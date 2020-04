L'Ajuntament de Roses segueix distribuïnt mascaretes de protecció

Entre demà, divendres 10 d'abril, i dissabte 11, l'Ajuntament de Roses lliurarà un total de 600 mascaretes aportades per Dipsalut, i destinades a la gent gran del municipi, el col·lectiu més vulnerable davant un possible contagi. Per evitar el seu desplaçament, podran recollir la mascareta familiars, amics o veïns de l'avi o àvia. Des del consistori s'apel·la a la responsabilitat i bona fe de la ciutadania, per tal que aquest material arribi a les persones que més ho necessiten. El repartiment es farà al propi Ajuntament (plaça Catalunya, núm. 12), de 10 a 12 h.

Roses ja ha distribuït 1000 mascaretes i en prepara 3.500 més

Amb la distribució que es realitzarà demà i dissabte, el consistori continua amb el subministrament de mascaretes protectores, després de les 1000 unitats repartides ja entre cossos de seguretat, CAP, residència d'avis, mercat municipal i comerços de la població oberts al públic. Aquestes 1000 mascaretes han estat confeccionades per veïnes i veïns voluntaris de Roses, amb l'aportació de material comprat per l'Ajuntament.

En el moment actual, i gràcies a la intervenció de l'Assemblea Nacional Catalana-ANC, s'ha aconseguit l'aportació de nou material per poder-ne cosir 3.500 mascaretes més que, un cop confeccionades, es distribuiran també entre el CAP i resta de població que en necessiti.