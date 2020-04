Castelló fa una crida per alliberar wifi i cedir dispositius per a alumnes sense recursos

La crisi del coronavirus ha afectat la vida diària de tots i totes, i també als infants i joves que entre altres restriccions han vist com es suspenien les classes fins que les condicions siguin òptimes per tornar als centres escolars.

Mentre l'activitat no es pugui reprendre ni tornar a la normalitat, els centres han previst desenvolupar el tercer trismestre de forma no presencial a partir del 14 d'abril. Per tal de portar-ho a terme és necessari que tothom disposi de les eines adients, ja siguin tauletes, ordinadors i connectivitat. De no ser així la fractura social i tecnològica pot provocar que hi hagi una fractura educativa entre els i les alumnes.

És amb aquest motiu que l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha decidit fer una crida per tal de saber si hi ha veïns i veïnes disposats a cedir un dispositiu tipus ordinador o tauleta a infants i joves del municipi per a tasques escolars.

Aquelles persones que tinguin algun tipus de dispositiu per cedir poden trucar a al telèfon 972 250 426 de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores .

Per altra banda, també es demana a la ciutadania la possibilitat d'alliberar el Wifi durant unes hores al dia. D'aquesta manera els i les alumnes que no disposin de connexió a internet tindran oportunitat de poder-hi accedir.