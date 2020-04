Les universitats suspenen l'activitat presencial, almenys fins al juny

Com tot en aquests dies, les universitats també s'han vist afectades per aquesta situació de confinament, i des del dia 12 de març no hi ha activitat presencial en aquests centres educatius. El dimecres passat, Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona (UdG), va informar els alumnes que aprovava les mesures previstes en l'escenari 5 de resposta a la Covid-19 i, tenint en compte que el confinament encara s'allargarà unes quantes setmanes més, va dir: «Les diverses activitats que s'han iniciat a distància hauran de continuar probablement essent no presencials fins a l'acabament del curs». D'aquesta manera, obria la porta a acabar el curs des de casa com ja ho havia anunciat també la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

Davant el moment històric que estem vivint, el rector argumenta que mantenir el funcionament de la universitat és la seva «manera d'ajudar i de reivindicar-se com a servei públic» i així «mostrar el compromís amb la societat». Salvi defineix la universitat com si fossin «els músics del Titànic».

El divendres 3 d'abril va tenir lloc una reunió amb la participació del president de la Generalitat, Quim Torra; de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i dels rectors de totes les universitats catalanes, en la qual es va arribar a l'acord de mantenir les classes online durant els mesos d'abril i maig. I no es va descartar poder realitzar alguna mena d'activitat no presencial el mes de juny, com per exemple avaluacions i seminaris. Però això dependrà de com evolucioni l'emergència sanitària i l'estat d'alarma.



REACCIONS

SARA PERPINYÀ – ESTUDIA PEDAGOGIA

«En el nostre cas no tenim classes online de totes les assignatures. Ens pengen vídeos i, si no ho entens, t'has d'espavilar, i si envies un correu al docent, no et contesta. Ens posen més feina que quan anàvem a classe. A més, molts treballs tenen una data d'entrega molt justa. Crec que no està gaire ben gestionat».



ANDREA GONZÁLEZ – ESTUDIA CAFE



«Estem fent classes a través de Zoom. Ens estan posant molta feina perquè, sobretot aquest semestre, teníem moltes classes pràctiques (judo, tenis, dansa...). I tot això, com que no ho hem pogut fer, ens fan fer uns supòsits pràctics, fet que això et treu molt de temps, no aprens igual que fent-ho pràctic».



SARA COUSIALLS - ESTUDIA MEDICINA



«Cada profe penja el material equivalent a magistrals i tallers al Moodle i ens passen els objectius de l'assignatura. Per als exàmens, utilitzen Zoom i així els estudiants compartim la pantalla del que fem amb els profes per comprovar que som honestos. A mi no m'agrada, però és una situació complicada».



JOANA PRADELL – ESTUDIA COMUNICACIÓ CULTURAL



«Fem un seguiment online mitjançant el Moodle, el correu electrònic i, amb algunes professores, fem classe un cop per setmana a través del Zoom. De moment, almenys en el meu grau, les professores i els professors han hagut de substituir els exàmens per treballs avaluatius».



MERITXELL MASET – PROFESSORA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA



«La virtualitat docent no substitueix la docència presencial, però sí que aconsegueix compensar apropar-se i seguir compartint els coneixements i projectes que estaven programats. Les avaluacions de final de curs, i de final de grau/màster, seran igual d'exigents però adaptades a la realitat».



MIQUEL ALSINA – PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA



«He fet dues sessions de tutoria col·lectiva amb 7 alumnes que tutoritzo de TFG, amb l'aplicació Zoom. Pel que fa a les assignatures del semestre, la plataforma de Moodle dona moltes possibilitats per posar documents a disposició dels alumnes i crear tasques amb retroalimentació».