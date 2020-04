La comunitat gitana de Figueres reivindica el 8 d'abril des del confinament

Aquest 8 d'abril és diferent per la comunitat gitana, que avui no podrà celebrar tampoc a Figueres el Dia Internacional del poble gitano a causa de la pandèmia del coronavirus. Sense les activitats que cada any omplen carrers i places, veïns i veïnes del Barri de Sant Joan i gent que treballava en la preparació dels actes per commemorar aquest dia han grabat un vdeo amb un missatge molt clar en un dia tan especial que enguany serà diferent : "Queda't a casa" per frenar el virus entre tots.

Des de l'Ajuntament de Figueres s'ha fet difusió del video on apareixen diferents veus com la de l'antic president de l'associació de veïns del José Castellón i actual regidor de l'ajuntament de Figueres, desitjant que tots ens podem veure aviat "amb llibertat i salut", diferents membres de l'actual junta o el president de la FAGIC, Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya Simón Montero, que han instat a tothom a viure aquesta jornada des de casa, entre d'altres. El missatge del poble gitano de la ciutat es tanca amb el desig de l'alcaldessa Agnés Lladó de poder festejar aquest dia "que a Figueres sempre hem celebrat amb il·lusió i devoció" des del confinament, felicitant tota la comunitat gitana.

Malgrat el confinament del decret d'estat d'alarma i l'anul·lació de tots els actes institucionals, des de la comunitat gitana s'ha demanat que la gent s'animi a reivindicar el dia penjant una foto, un vídeo, una cançó o un dibuix a les xarxes socials, amb els 'hashtags' #8AbrilFigueresaCasa #Joemquedoacasa #yomequedoencasa.