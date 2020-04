Alumnes de tercer del Joaquim Cusí de Figueres, guanyadors a Catalunya el Concurs Escolar ONCE

Un grup d'alumnes de tercer de primària de l'Escola Joaquim Cusí i Fortunet de Figueres ha estat els guanyadors de Catalunya el 36è Conscurs Escolar del Grup Social ONCE. En concret, el grup figuerenc competia en la categoria A, per alumnes de tercer i quart de primària, i estava liderat per la professora Eva Serra.

A tot Cataluna, al concurs hi han participat un total de 12.247 alumnes (6.839 de Barcelona; 2.960 de Tarragona; 1.318 de Girona i 1.130 de Lleida) i 183 docents de 156 centres educatius de Catalunya. Ho han fet dissenyant banderes i himnes per la inclusió de les persones amb discapacitat. Han treballat estudiants dels centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional. Els guanyadors de la resta de categories han estat:



CATEGORIA B (5ºè i 6è d'Educació Primària). Els alumnes de cinquès de l'Escola Puigberenguer de Manresa.

CATEGORIA C (ESO i FP Bàsica). Els alumbes de quart d'ESO de l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa.



Sota el lema 'ONCE upon a time. La mirada de tod@s', aquest programa de sensibilització educativa ha propiciat treballar a l'aula de manera activa el canvi d'actituds, la convivència respectuosa i reflexionar sobre qüestions que tenen a veure amb el seu entorn social més proper.

La participació s'ha realitzat per aules completes (una feina-un aula) dirigides per un mestre. Els estudiants de Primària, Secundària i Educació Especial (Categories A, B, C i E) han dissenyat una bandera que simbolitzi el moviment per la inclusió. La bandera ha estat titulada i per facilitar l'accessibilitat a la feina incorpora una audiodescripció amb una durada màxima d'un minut.

Els participants han pogut seleccionar retalls de revistes i diaris, utilitzar imatges d'Internet, fer fotos ells mateixos o realitzar una barreja de les opcions anteriors. Els estudiants de FP i Batxillerat (Categoria D) han presentat un himne que, per a ells, representa el moviment social per la inclusió i amb una durada màxima de 2:30 minuts. Des de la web del concurs s'ha posat a disposició dels participants diverses bases musicals per triar una o fusionar diverses i posar-li lletra. L'himne s'ha acompanyat d'un títol, que no supera els 140 caràcters, i un text amb la lletra perquè sigui més accessible.

Atès l'Estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya, el jurat no s'ha pogut reunir i ha votat telemàticament. El jurat ha valorat de manera especial la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat dels treballs presentats. El jurat de Barcelona i de Catalunya ha estat format per Rebeca García, Cap del departament de Coordinació i Recursos Humans i Generals de la Delegació Territorial ONCE Catalunya; Meritxell Caralt, secretària técnica del COCARMI; Àngels Castro, periodista del Departament de Comunicació del Parlament de Catalunya; Lourdes Caseny, técnica del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Teresa Altagracia, tècnica de material tiflotècnic del CRE ONCE Barcelona; Dolors Moreiras, mestra del CRE ONCE Barcelona i Maria de la Sierra López, vicepresidenta segona del Consell Territorial ONCE Catalunya.



El jurat ha valorat els treballs dels guanyadors provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona corresponents a les categories A (3r i 4t d'Educació Primària), B (5è i 6è d'Educació Primària) i C (Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica).

Els treballs presentats de les categories D (Batxillerat i Formació Professional Mitjana i Superior) i E (Educació Especial) no han estat valorats per aquest jurat perquè, segons indiquen les bases del Concurs Escolar, la valoració la realitzarà el Jurat Estatal.