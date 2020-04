L'Ajuntament de Figueres només permet l'entrada al mercat de la fruita i verdura a través d'un sol punt

L'Ajuntament de Figueres ha imposat noves mesures per al mercat de fruita i verdura, per tal de garantir la seguretat tant pels paradistes com pels ciutadans, en el marc de la crisi sanitària del coronavirus.

La primera mesura que imposa consisteix en què, a partir d'ara, a cada una de les places (Plaça Catalunya i Plaça del Gra) hi haurà un únic punt d'accés, i estarà controlat per un dispositiu específic de la Guàrdia Urbana. Aquests agents també se'n carregaran que, al total de la superfície, no se superi el terç de l'aforament permès.

A més, el consistori ha recordat que els usuaris del mercat hauran de respectar la distància de seguretat de dos metres, i esperar el seu torn fent una cua.

Recordem que, fa uns dies, el consistori ja va avisar que eliminava el mercat dels dissabtes i que només mantenia el dels dimarts i els dijous. L'horari d'obertura dels mercats és de vuit del matí a dos quarts de dues del migdia.