L'Ajuntament de Castelló comença avui una campanya de trucades a la gent gran

Des de l'inici de la crisi sanitària pel coronavirus, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha impulsat diverses accions per tal de vetllar per la gent gran. Primer es va crear el grup de voluntariat, s'ha continuat també amb la gimnàstica de manteniment i ara es vol portar a terme una nova mesura, en aquest cas preventiva.

A partir d'avui, professionals de l'Ajuntament trucaran a aquelles persones que, per la seva edat, són més vulnerables al contagi per coronavirus. Després de fer un buidat del padró municipal es contactarà telefònicament amb ciutadans i ciutadanes del municipi que tinguin 70 anys o més. L'objectiu és conèixer quin és el seu estat i saber si tenen les necessitats bàsiques cobertes. En la mateixa trucada s'informarà també del servei de voluntariat que posa en contacte a aquelles persones que ho necessiten amb voluntàries i voluntaris per tal d'ajudar-los en les tasques que no poden portar a terme a causa del confinament.

Segons Anna Massot, regidora de benestar social i famílies, és important insitir en aquest tipus d'accions que posa al centre a la gent gran i a les persones vulnerables que són la població de risc en aquesta crisi sanitària.