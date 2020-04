Empreses de la comarca, al servei de la crisi sanitària

Per intentar fer front a l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, diferents empreses de l'Alt Empordà han seguit el model d'altres territoris i han adaptat la seva activitat productiva desenvolupant la seva creativitat, talent i generositat per proveir de productes necessaris de protecció, higiene i seguretat, entre altres.

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha creat, a través d'Acció (l'agència per a la competitivitat de l'empresa), un marketplace digital on posa en contacte les empreses que ofereixen serveis amb aquelles que en necessiten, ja hi ha més d'un miler.

OKM Química Ortopèdica és una empresa ubicada a Avinyonet de Puigventós, especialitzada en la fabricació de productes per al sector ortopèdic. Actualment ofereixen la possibilitat de fabricar caretes protectores per a personal sanitari. «Tenim un taller de costura, i amb el material que tenim disponible, vam decidir dissenyar i fabricar alguns exemplars de pantalles protectores», explica la directora general, la doctora Lídia Serenó. Com que es tracta de productes que es poden rentar, la demanda no és tan elevada i per això han fet les donacions corresponents, deu a l'Hospital de Figueres, deu més al Josep Trueta de Girona i actualment estan treballant per al centre de Santa Caterina.



Personal sanitari del Trueta amb mascares fetes per OKM. FOTO: OKM QUÍMICA ORTOPÈDICA

Disseny Wenzke, de Castelló d'Empúries, també s'ha decidit a subministrar pantalles protectores als centres sanitaris. «Vam agafar un projecte de pantalla protectora que estava aprovada pel sistema sanitari de la República Txeca i vam fer córrer la veu per si algú estigués interessat a tenir-ho, de seguida vam servir al CAP de Roses, la residència Toribi Duran, l'Hospital de Figueres i el Trueta, de Girona», comenta el propietari de l'empresa, Fernando Wenzke. Compten amb el suport de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i les entitats a les quals subministren material, Wenzke assegura que es veuen «desbordats» i que aquesta ajuda és necessària, «el filament per a la impressora que utilitzem està fora d'estoc al país i s'ha d'importar i les làmines transparents que utilitzem per a la pantalla, han doblat el seu preu i tenen uns costos d'enviament superiors al seu valor, per desgràcia l'especulació no entén de crisis», lamenta Wenzke. Per això, fa una crida a tothom que tingui una impressora 3D i vulgui col·laborar en la producció, Wenzke destaca que «no hi volem guanyar cap benefici, tenim les nostres màquines i la nostra feina al servei dels professionals».



Fernando Wenzke fen una de les mascaretes. FOTO: DISSENY WENZKE

Des de Vilamalla, AGS Diffusion, experts en gravats i impressió digital d'etiquetes, estan utilitzant la seva màquina làser «per tallar peces per fer les viseres de protecció», explica el seu responsable, Joan Aguilar Destart. Amb la intenció, diu, d'«aportar el nostre granet per ajudar».



Treball conjunt

Almacenes J. Sánchez (Figueres) ha confeccionat mascaretes, juntament amb Plàstics i Tapisseries Ter. Les empreses Samar't i Maymó Cosmètics també han triat la fórmula de treballar conjuntament. Des de Figueres i Vilamalla, respectivament, han reconvertit la seva producció de productes d'higiene i seguretat per a proveir material a professionals de serveis essencials. «Estem utilitzant tots els recursos, tant tecnològics com humans, dels quals disposem, per a la fabricació i creació d'aparells i productes, que ens facilitin afrontar aquesta situació que, sens dubte, superarem», diuen convençuts des de Samar't. Empresa que, com indiquen, ja ha fet «diverses donacions desinteressades» a ajuntaments com el de Castelló d'Empúries o el de Vilafant, als cossos policials, farmàcies i a entitats sanitàries com l'Hospital Santa Caterina, de Salt, i el Trueta, de Girona.



#OmplimMagatzems

Davant el necessari proveïment de material sanitari, sorgeix el moviment #OmplimMagatzems, una iniciativa voluntària en la qual l'empresa Puig Giralt, de Figueres, hi participa des del principi. Quan van aturar la seva activitat, per decret, i van demanar un ERTO, la família de l'empresa va decidir sumar-s'hi davant la necessitat de «cobrir el nostre esperit de servei», comenta el propietari Ricard Arbossé. Així és com van començar a formar part del grup de cosidores voluntàries per fer mascaretes i «cobrir la necessitat de serveis essencials i, seguidament, d'#OmplimMagatzems, per a serveis sanitaris», expliquen.