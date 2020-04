Castelló intensifica les tasques de desinfecció dels espais públics

Castelló d'Empúries ha iniciat una desinfecció de les zones viàries on hi ha més trànsit de persones per minimitzar el risc de contagi del coronavirus. L'empresa de recollida de residus i neteja viària, Cenet, és l'encarregada de fer les desinfeccions. Per a poder reforçar aquesta tasca, la neteja viària no es pot fer diàriament. Joan Basí, regidor de Medi Ambient, diu que «s'han organitzat dos grups de treballadors per evitar contagis entre ells, i que, en el cas que hi hagi un cas positiu, no quedi tota la plantilla en quarantena».

Les zones on s'ha intensificat la desinfecció són les àrees de contenidors i les papereres, i carrers i espais públics on transita més gent, com els entorns de les farmàcies, dels comerços d'alimentació, i de la residència Toribi Duran, on les conseqüències d'un focus de coronavirus poden ser més greus. Un altre espai on, tot i que resta tancat al públic, és el Centre d'Atenció Primària. Joan Basí reconeix que els esforços per reforçar la desinfecció, s'allargaran «tant com sigui necessari per evitar els contagis». El regidor admet que inicialment el servei de desinfecció es va «anar adaptant a les necessitats», però considera que ja s'ha «assolit una estabilititat». Afegeix que tot i tenir organitzat el servei, segueixen observant què fan la resta de municipis perquè «no hi ha una fórmula màgica».

Les àrees d'aportació

En els primers dies de confinament, durant la recollida de residus i la neteja viària s'han trobat voluminosos, mobles i trastos fora els contenidors. Els treballadors de Cenet es veuen molt més exposats, perquè han de manipular-los manualment, i a més, la presència d'aquests grans residus dificulta els treballs de desinfecció.