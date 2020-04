El Banc dels Aliments de Castelló suma voluntaris i modifica l'entrega

Abans de la Covid-19, el Banc dels Aliments de Castelló d'Empúries havia detectat un augment d'usuaris. Ara, la situació socioeconòmica de les famílies s'ha agreujat per la reducció d'ingressos i «preveiem que pugui augmentar la necessitat», confessa la regidora de Benestar Social, Anna Massot. Per a poder atendre les famílies, han reforçat el personal amb treballadors del consistori, i la Policia Local hi participa conscienciant i garantint les mesures de prevenció. A més, dijous passat, la comunitat islàmica d'Empuriabrava va donar 5.000 euros per abastir les famílies més vulnerables, diners que es sumen a les aportacions en aliments adquirides durant els Grans Recaptes d'Aliments, Càritas, i les donacions. També ha canviat el sistema d'entrega, s'han suprimit els tiquets, i els aliments es lliuren en uns lots preparats prèviament en funció de les persones que integren la unitat familiar. Aquest sistema minimitza el contacte i, alhora, l'entrega és més ràpida.

D'altra banda, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries manté un conveni amb Càritas per a aportar una quantitat econòmica per tal que es pugui abastir a totes les famílies vulnerables. Aquest conveni es preveu que es pugui modificar davant l'augment d'usuaris.

Servei de voluntariat

«Encara trobem gent gran que va a comprar» admet Massot i recorda que hi ha un grup de voluntaris, gestionat a través de l'Ajuntament, per ajudar-los i evitar que s'exposin al risc de la Covid-19. A més, aquests voluntaris han estat donant suport a altres serveis de benestar social per a persones vulnerables.