La Diputació de Girona aporta més de mig milió d'euros al projecte europeu «BiciTransCat»

La Diputació de Girona ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per cofinançar el projecte europeu «BiciTransCat». En el document s'estableix que la corporació, com a ens associat al projecte «BiciTransCat» i atenent a les seves competències d'assistència als municipis, farà una aportació de 504.567,31 euros. Aquesta xifra representa un 25 % del total proporcionat per aquests tres socis de les comarques gironines (2.018.269,25 euros).

El projecte «Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per a la promoció i la mobilitat sostenible», conegut amb l'acrònim BiciTransCat EFA156/16, està finançat per fons europeus INTERREG-POCTEFA (FEDER), en un 65 %. El pressupost total és de 4.689.269,25 euros, el finançament FEDER és de 3.045.025,01 euros, i hi participen el Consorci de les Vies Verdes de Girona, l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée i la Diputació de Girona com a ens associat.

L'objectiu del projecte és unir els destins turístics de les comarques gironines i del departament francès dels Pirineus Orientals a través d'una xarxa pedalable interconnectada a diferents mitjans de transport públic. Aquesta xarxa transfronterera s'ubica a la zona nord-oriental de les comarques gironines, concretament a l'Alt Empordà i al litoral de la Catalunya francesa (sud de França). «BiciTransCat» és el projecte del nou eix litoral al voltant de la ruta ciclista EuroVelo 8 i la ruta Pirinexus i que, a més, se centra en un model turístic sostenible. A través de la seva nova infraestructura es fomentarà l'ús d'alternatives de mobilitat sostenible alhora que s'impulsarà el turisme actiu i de natura al territori.

Un nou web: www.bicitranscat.cat

El Consorci de les Vies Verdes de Girona ha posat en funcionament fa pocs dies el web www.bicitranscat.cat, un espai en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) en què s'explica el projecte europeu de cooperació POCTEFA per al desenvolupament d'un eix de mobilitat pedalable transfronterera. Al web, a més, s'hi recull la documentació oficial i s'ofereixen consells de mobilitat i seguretat, notícies relacionades amb el desenvolupament dels treballs i l'enllaç a cada entitat associada.