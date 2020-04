El carrer de la Jonquera de Figueres mostra l'avanç de la natura per falta de trànsit

El confinament generalitzat de la població com a mesura preventiva en la lluita contra el coronavirus també té un efecte directe sobre la via pública. La important disminució del trànsit de vehicles es fa notar per tot arreu i, en alguns punts concrets, la natura guanya pes respecte de la situació habitual generada pel pas constant de vehicles.

Aquest seria el cas del tram central del carrer de la Jonquera de Figueres, entre la plaça d'Isabel II i la cruïlla d'inici de l'avinguda de Perpinyà. En aquest punt, que durant anys va ser la carretera general que travessava la ciutat per anar i venir de França, l'herba ha començat a sobresortir sobre les llambordes d'una manera clara, fins al punt que en certes perspectives és més visible el color verd que el gris fosc habitual del basalt.