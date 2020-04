Militars de Sant Climent Sescebes desinfecten el geriàtric de Campdevànol

L'Exèrcit s'ha desplaçat aquest dissabte al matí a la residència d'avis de Campdevànol (Ripollès) per desinfectar-ne els exteriors. Els militars encarregats de fer la tasca han estat els destinats a la base de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà), i no pas la Unitat Militar d'Emergències. Aquesta és la primera actuació que fa l'exèrcit espanyol a les comarques de Girona. Es tracta d'un geriàtric de tres plantes que també és centre de dia. La desinfecció ha durat pocs minuts. L'objectiu és minimitzar el risc de contagis, en aquest centre en què no hi ha cap cas de covid-19. Segons ha pogut saber l'ACN, també s'ha ofert el servei a l'hospital de Campdevànol, però el centre no ho ha considerat necessari, ja que disposen de servei propi.

Amb tot, Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i Olot també s'han interessat pels serveis del cos, tot i que estan valorant la possibilitat de fer-ne ús. En concret, a Torroella preocupen dues residències geriàtriques. La Vilabell, dividida en dos edificis i que té participació de l'Ajuntament i la residència privada La Vila Montgrí.

En tots dos casos, l'Ajuntament ha estudiat les diferents possibilitats per desinfectar a fons els dos centres i així evitar contagis per coronavirus. A més de l'actuació dels militars espanyols també e contempla la possibilitat de contractar una empresa externa. Pel que fa a Olot, fonts municipals han confirmat a l'ACN que el consistori ha demanat l'ajuda de l'exèrcit, tot i que encara ha de valorar en quins espais caldria actuar. La capital de la Garrotxa compta amb l'hospital comarcal i sis residències d'avis com a llocs sensibles a desinfectar.