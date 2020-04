Roses autoritza el Ratoncito Pérez a seguir treballant durant el confinament

Avui mateix, l'alcadessa de Roses, Montse Mindan, ha emès un comunicat oficial per informar a tots els ciutadans del municipi que donava un permís especial al senyor Ratoncito Pérez per tal que seguís treballant, ja que es considera una feina essencial. D'aquesta manera, ha tranquilitzat tots aquells nens i nenes que, durant els dies de confinament, perdin una dent de llet.







Pares i mares de Roses han agraït la iniciativa "Moltes gràcies Alcaldesa, tot i q a la meva filla ja li havia explicat q el Ratolí Perez podia seguir treballant, la cara d'alegria de veure que ho diu l'alcaldesa i és oficial no té preu. Gràcies, per pensar en els més menuts, són tots uns campions" , com diu Alba Funes, en un comentari a la publicació de l'Alcaldessa, i la Fany deia que "a casa ha caigut una dent d llet i la Jana està encantada amb aquesta autorització. Tenia por que no pogués sortir del cau per venir a recollir la denteta". Enric Vilarrassa apunta que "Li comentaré al gat, tot i que no sol fer gaire cas", una acció que caldria que tothom reproduís a les seves mascotes per evitar ensurts.



La iniciativa d'autoritzar concretament el ratolí per desenvolupar la tasca també l'han fet altres poblacions com Igualada. De fet, fa uns dies l'eurodiputat González Pons confirmava que la Unió Europea permetia que el senyor Ratoncito Pérez seguís treballant.





@policia y @guardiacivil: Carmen tiene 6 años, ha perdido su primer diente y otros están a punto. Está muy preocupada por si el Ratoncito Pérez no puede llegar a casa por el EdA. Me pregunta: ¿Tiene el s. Pérez autorización para circular durante estos días? Muchas gracias. pic.twitter.com/ksHVhP7mMk — David Valdés (@_DavidValdes_) March 23, 2020