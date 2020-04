Figueres atén 134 persones grans dependents al domicili i amplia a set els pisos d'urgència pel coronavirus

L'Ajuntament de Figueres atén 134 persones grans dependents als seus domicilis mentre duri l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. En concret, hi ha 34 professionals que integren aquest servei d'ajuda a un dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia (els ancians). D'altra banda, ja hi ha 22 sensesostre que dormen al pavelló Rafel Mora –la seva capacitat permetria arribar als 25- i s'han incrementat de quatre a set els allotjaments residencials d'urgència. A més, al menjador social cada dia s'hi serveixen 126 menús. L'alcaldessa, Agnès Lladó, explica que amb aquestes mesures el consistori vol "donar resposta" als col·lectius que més necessiten ajuda durant l'estat d'alarma.

Arran de la crisi sanitària que ha provocat la covid-19, l'Ajuntament de Figueres ha prioritzat donar resposta als col·lectius més vulnerables, per poder pal·liar els efectes que genera l'estat d'alarma i el confinament. Un dels que preocupa és la gent gran.

Per això, en aquests moments hi ha 32 professionals que estan atenent 134 avis dependents que passen el confinament a casa, i els donen ajuda a domicili. En paral·lel, i en coordinació amb el CAP, el personal de Serveis Socials fa trucades a la gent més gran de 70 anys que viu sola per saber com es troben.

A més, els allotjaments residencials d'urgència s'han incrementat dels quatre als set pisos i s'acullen cinc persones al Centre Rosa Ymbert. A més, al pavelló Rafel Mora a hores d'ara ja hi ha 22 sensesostre que s'hi han confinat mentre duri l'estat d'alarma. En total, la capacitat de l'equipament és de 25 places. Cada vegada que un indigent s'hi refugia, se li dona roba neta, un pack de primera necessitat, i se li garanteix dutxa i menjar.

A més dels 22 menús que se serveixen al pavelló, cada dia també se'n fan 126 més per a persones que van al menjador social. D'altra banda, el Centre de Distribució d'Aliments (CDA) també atorga lots a aquelles persones o famílies que més ho necessiten, i que tenen expedient obert als serveis socials.

"És un recurs que respon a la immediatesa de la demanda", precisa el consistori. Les persones que estan malaltes o les famílies monoparentals reben la cistella a casa. D'altra banda, el consistori ha repartit 1.300 targetes moneder per a les famílies que disposen de beques menjador.

"Donar resposta"

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó explica que amb aquestes mesures volen "donar resposta davant aquesta situació excepcional als col·lectius més vulnerables, que son els qui més ho necessiten". A més, Lladó també ha volgut agrair la feina que fa el personal de Serveis Socials, que s'hi està "deixant la pella per no deixar desatesa cap persona".

De fet, el 100% de la plantilla de Serveis Socials –en total, 32 persones- estan treballant durant l'estat d'alarma. Fan sis torns de tres persones cadascun. Entre d'altres, atenen les sis línies de telèfon que s'han habilitat per la covid-19, truquen als majors de 70 anys, porten menjar a domicili...