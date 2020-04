Ciutadans Figueres reclama habilitar un telèfon gratuït d'informació per a veïns, autònoms i pimes

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha reclamat al govern local que habiliti un telèfon gratuït d'informació destinat a veïns, autònoms i pimes perquè "resulta imprescindible per a poder informar de les ajudes i mesures que s'estan impulsant des de les diferents administracions". "Estem veient com la situació de molts autònoms i pimes de Figueres és molt crítica després de diverses setmanes amb zero ingressos i haver de fer front al pagament de quotes, assegurances socials, salaris i lloguers", ha assenyalat.

Amelló també ha indicat que un servei d'atenció telefònic als veïns "els permetrà resoldre dubtes i informar-se sobre les botigues que ofereixen serveis a domicili, resoldre dubtes sobre els tributs locals o sol·licitar ajuda en cas de trobar-se en situació de vulnerabilitat o solitud". Per al regidor, aquest servei telefònic ha de ser una prioritat per ser l'Ajuntament l'administració més pròxima al ciutadà que hi ha.