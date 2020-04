La Cantània Virtual amb alumnes d'escoles catalanes i impulsada per l'Auditori es farà el 2021

La Cantània Virtual amb alumnes d'escoltes catalanes i impulsada per l'Auditori es farà el 2021 arran de la crisi del coronavirus. Com ha explicat L'Auditori en un comunicat, el canvi afecta 125 concerts del projecte, dels quals 37 eren a L'Auditori, on hi participaven 60.000 nens i 1.600 escoles apròximadament. Per concert hi estaven previst uns 800 nens cantant. 'Virtual', que és el títol de la Cantània actual, un encàrrec al compositor Óscar Peñarroya amb text de Cèsar Aparício, es farà el 2021 i la cantanta que hi havia prevista per el 2021 es realitzarà l'any següent.

El canvi afecta els 125 concerts del projecte, tant els que es fan a L'Auditori com els que s'organitzen a la resta de ciutats que en formen part: Mataró, Saragossa, El Vendrell, Olot, Figueres, Manresa, Sant Cugat, Vic, Parla, Burgos, Vilafranca, Guimaraes, Valladolid i Granollers.

La decisió ha estat consensuada entre L'Auditori, l'equip de direcció del projecte, organitzadors territorials, mestres i les autoritats de cada localitat per garantir la viabilitat del projecte i davant la impossibilitat de poder moure la Cantània a un altre moment de 2020.

Al projecte Cantània Virtual, les escoles treballen una cantata de nova creació al llarg de tot l'any, amb 3 sessions de formació obligatòries per als mestres. Finalment la interpreten a l'escenari.