Mor Josep Freixa Escarrà, exalcalde de Capmany i empresari del vi

El món del vi empordanès ha perdut un dels seus empresaris més coneguts, Josep Freixa i Escarrà, qui ha mort a 83 anys a l'Hospital de Figueres. Nascut a Vilamaniscle, Josep Freixa va ser alcalde de Capmany entre 1973 i 1979. Casat amb Anna Maria Oliveda Rigau, ha format part de l'equip directiu de l'empresa familiar capmanyenca fins a l'últim moment. Durant anys va ser un membre actiu de la Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol, entitat dedicada a l'impuls dels vins de la DO Empordà.

Josep Freixa tenia quatre fills i deixa un bon record a Capmany com una persona de tracte amable i sempre disposat a col·laborar en les activitats del municipi. L'Ajuntament presidit per l'alcalde Joan Fuentes ha emès una nota pública de condol adreçada a la família. En ella, el consistori destaca que "durant la seva alcaldia, en moments polítics molt delicats i que requerien molta intel·ligència, va saber portar al Govern del poble el seu tarannà dialogant, prudent i sempre just amb tothom. Amb recursos materials i econòmics pràcticament inexistents, va assentar les bases d'un model urbanístic amb una gran visió de futur i la seva gestió va ser excel·lent en tots els aspectes".

L'any 2014, l'Ajuntament de Capmany va impulsar un homenatge públic a tots els alcaldes que havia tingut des de 1764 a través d'un treball de recerca del cronista Climent Llosa, vint-i-dos en total, entre els quals hi havia Josep Freixa, conegut familiarment com a Pitu.