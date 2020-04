El Centre Islàmic d'Empuriabrava dona 5.000 euros a l'Ajuntament de Castelló per a famílies vulnerables

Les mesures decretades per l'estat d'alarma han complicat la situació laboral a molts treballadors i treballadores ja sigui perquè se'ls ha reduït l'activitat o bé perquè han perdut la feina. Famílies que ja tenien una situació socioeconòmica precària han vist com les circumstàncies actuals feien que empitjorés.

És per aquest motiu que la comunitat musulmana d'Empuriabrava va engegar una campanya per tal d' abastir a les famílies més vulnerables de la seva comunitat amb productes de primera necessitat. Va ser a partir d'aquí, tal com explica Yusef Hanchouch, president de la Comunitat Islàmica, que es van adonar que hi havia més famílies en situacions complicades a les que no podien ajudar des del seu centre perquè no les coneixien. Amb l'objectiu doncs d'aconseguir abastir a més persones que ho necessitin van decidir fer una crida per tal de recollir fons a través de la qual s'han recaptat 5.000 €. Des del primer moment van creure que la millor opció era donar-los a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per tal que els gestioni de la manera que es cregui oportuna. Aquest migdia s'ha fet la donació a l'alcalde, Salvi Güell i a la regidora de Benestar Social i Famílies, Anna Massot, que han agraït el gest en nom de l'Ajuntament.

Hanouch ha volgut destacar "confiem plenament en l'ús que se'n farà des de l'Ajuntament. Ells saben millor que ningú qui ho necessita".

Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja s'ha comunicat que aquesta aportació es destinarà al Banc d'Aliments del municipi que, arrel de la crisi sanitària, ha vist com augmenta el número d'usuaris i usuàries.