Vilafant estudia construir un centre de dia i assistencial per a gent gran

Vilafant ha celebrat, aquest dimecres, un ple extraordinari de forma telemàtica a causa de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia del coronavirus. Aquesta excepcionalitat ja va fer ajornar el Ple Ordinari del passat 18 de març però per la urgència de determinats assumptes s'ha proposat i celebrat un ple en què cada un dels regidors s'ha connectat des del seu domicili amb una xarxa segura per aquest acte.

Entre els punts que s'han aprovat, hi ha: el desglossat actualitzat del Projecte de la rehabilitació del mas de Palol Sabaldòria, i les modificacions de l'obra d'arranjament de l'espai públic rere l'església de Sant Cebrià i l'edifici del Cau, com a temes més tècnics; així com fixar els preus de la utilització de les instal·lacions esportives del Pavelló Joel González fora de l'horari d'obertura i la seva bonificació per tal que cap entitat o club es vegi afectat econòmicament.

Un dels punts en què l'alcaldessa Consol Cantenys ha agraït i felicitat a tots els grups i regidors/es assistents ha estat l'elaboració d'unes noves bases per a la subvenció de les entitats esportives, culturals i socials de Vilafant. Unes modificacions fruit del consens i que simplifiquen la seva justificació i per tant incentiven la participació i realització d'activitats pròpies de cada entitat.

Com a darrer punt i també d'importància social tant per Vilafant com per la comarca, s'ha aprovat l'expedient per a l'adjudicació de la concessió administrativa d'una finca de propietat municipal, situats a la urbanització del Camps d'en Pineda, per la construcció i explotació d'un centre de dia i assistencial per gent gran.