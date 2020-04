El Consell Comarcal distribueix material sanitari a ajuntaments i entitats

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha distribuït en les darreres hores mig miler de mascaretes que l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha facilitat als ajuntaments de menys de mil habitants que ho varen demanar la setmana passada. En concret, el productor ha fet arribar 515 unitats de l'article sanitari que s'han repartit en lots de 10 i 15 mascaretes en funció del nombre d'habitants. En el cas de les poblacions de més de 1.000 censats, l'ACM ha fet arribar les mascaretes directament.

En els darrers dies, des del Consell Comarcal s'ha gestionat i s'ha fet arribar 2.000 mascaretes més, 4.000 guants i 240 unitats gel hidroalcohòlic. Aquests articles essencials per l'atenció diària mentre s'hagin de prendre mesures preventives pel coronavirus s'han repartit a les residències de persones grans de Figueres i comarca, a la Fundació Altem i al Centre Sociosanitari de Terrades. Aquest material ha estat facilitat per Dipsalut (mascaretes), els supermercats Escudero (guants) i la Plataforma Empresarial Empordà (gel hidroalcohòlic).

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Sònia Martínez, ha remarcat la importància d'aquestes donacions i ha agraït l'esforç d'entitats i empreses perquè "cada donació, per petita que sigui, és important i reverteix en la seguretat de tots nosaltres". En aquests moments, Martínez recorda que "totes les àrees de l'ens comarcal s'han abocat d'una manera o altra en donar suport a la crisi sanitària, tant els que treballen de manera directa com la gran majoria de personal que segueixen prestant els seus serveis de manera telemàtica. D'altra banda, el govern es manté en contacte i coordinació permanent i ja hem fet reunions per videoconferència".