El confinament al carrer Ebre de Llançà: Festes d'aniversari, aplaudiments i vermuts

El passat mes de març, va decretar-se l'estat d'alarma i el confinament de la ciutadania per intentar frenar l'expansió del coronavirus. Just després d'instaurar aquestes mesures, el municipi de Llançà va decidir sumar-se a la iniciativa de sortir als balcons, com moltes altres poblacions.

Al Carrer Ebre, en concret, no es perd aquest compromís. Des de fa dues setmanes, tots els veïns i veïnes surten als seus balcons, terrasses o finestres, a les vuit del vespre. Amb aquest gest, Llançà se suma a l'onada de sortir als balcons, i la via s'omple d'aplaudiments solidaris als herois i heroïnes sanitaris per fer més lleuger aquest període de quarantena.

Des del primer moment, tots els veïns i veïnes, varen mostrar la seva disposició per tal de poder fer front a aquesta situació. Per aquest motiu, al carrer Ebre han organitzat diverses iniciatives per fer de cada nit, una nit diferent. Algunes de les que han fet fins ara són: aplaudiments a diversos col·lectius, balls i disfresses, festes sorpreses d'aniversari, bingos, vermut els diumenges al balcó o música pels més petits i petites, entre moltes d'altres.

Engalanen el carrer

Els veïns han engalanat el carrer per a l'ocasió amb diverses pancartes, globus, llums que il·luminen les baranes i el carrer sencer. Els veïns i veïnes del carrer Ebre es comuniquen mitjançant un grup de Whatsapp per tal d'acordar les temàtiques, compartir els vídeos i fotografies... i, a més, val a dir que en totes aquestes activitats no només hi participen els veïns del carrer, sinó que també s'anima als veïns dels altres barris.

L'organització de totes aquestes activitats és la manera que tenen per estar més a prop els uns dels altres, tot i estar separats físicament, i d'aportar una mica de positivitat en aquesta situació tan difícil, i també serveix per animar als nens i nenes del carrer i gent gran que hi viu. Tal com diuen ells: "L'única manera de poder fer front a aquesta adversitat és estar units. Només d'aquesta manera serem capaços de dur a terme coses increïbles. Per tot això i més..."Ens tornem a trobar aquest vespre a les vuit al balcó".