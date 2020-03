La xifra de pacients de Covid-19 creix cada dia a la Fundació Salut Empordà

En només dos dies de diferència, l'última setmana, vam passar de rebre la informació de la primera alta hospitalària a Figueres, d'una persona que s'havia recuperat de Covid-19, i també la primera mort causada per aquesta malaltia, segons els informes de la Fundació Salut Empordà fets públics el 24 i el 26 de març, respectivament. Les xifres de malalts, i també d'afectats que es curen, augmenten cada dia. També el nombre de defuncions creix, tot i que, afortunadament, en menys mesura.

Des del 26 fins al 30 de març, tres persones han mort per Covid-19 a la Fundació Salut Empordà. El director gerent de l'entitat, Martí Masferrer, observa que l'impacte del coronavirus a l'Alt Empordà es pot considerar «tènue» si es tenen en compte les dades que apareixen en el mapa de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Martí Masferrer feia, aquest mateix dilluns, aquesta fotografia de la situació en els centres que gestiona la fundació: «Avui [30 de març] tenim quaranta-quatre possibles positius en tractament i vint-i-tres professionals sanitaris que han donat positiu. Hem tingut vuit persones donades d'alta, però també hem tingut tres defuncions».



La Fundació Salut Empordà gestiona l'Hospital de Figueres, l'ÀBS de l'Escala i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume

La gran majoria de pacients en tractament per Covid-19 estan ingressats a planta, a l'àrea de Medicina Interna de l'hospital, mentre que nou persones en estat semicrític requereixen, fins a la data, atenció mèdica a la unitat de monitorització.

El centre hospitalari manté una discreció extrema a l'hora de parlar sobre els pacients que han donat positiu. Tot i això, entre els afectats hi ha una persona pública, ingressada a l'Hospital de Figueres, que ha fet saber a través del seu compte de Twitter que és pacient per Covid-19. És Montse Bassa, la diputada empordanesa d'ERC al Congrés, que va quedar ingressada el dijous, 26 de març, després de ser atesa amb símptomes associats a aquesta malaltia, com tos i febre. Ella mateixa va escriure, el diumenge dia 29, un missatge de «calma, confiança i perseverança» que va tenir una àmplia repercussió mediàtica. En el seu breu escrit a Twitter (@BassaMontse), hi va afegir: «Vull agrair de tot cor la cura que ens dona tot el personal sanitari».



Martí Masferrer: «Amb molt més material de protecció, el personal sanitari treballaria amb més comfort»



El fet que el 30 de març hi hagi vint-i-tres professionals de la salut que s'han hagut d'agafar la baixa per Covid-19 fa que, des de la Fundació Salut Empordà, hagin hagut de reestructurar els torns de feina. «És clar que aquesta situació ens obliga a reforçar serveis, fent torns de dotze hores en aquells serveis que és possible fer-ho; amb la incorporació de personal exterior per cobrir places, si cal, refent el funcionament, i cada cop es complica més», ha comentat Martí Masferrer, si bé també ha dit que, de moment, es poden organitzar bé: «Encara tenim capacitat per rebre malalts a l'Hospital de Figueres i al centre Bernat Jaume. Pensi que de mica en mica malalts nostres van agafant l'alta, també».

Sigui com sigui, com a mesura de prevenció, des de la Fundació Salut Empordà, han contactat amb professionals vinculats amb la medicina de l'Alt Empordà, alguns d'ells jubilats, per si fos necessari integrar-los a l'hospital. «De moment, no ens ha fet falta recór - rer a aquest recurs, però sí que treballem amb la plantilla ordinària i amb la pressió real del tractament a malalts de Covid», admet el director gerent de la fundació. Quan parla de la «pressió real» es refereix al fet de treballar tenint cura de posar-se els equips de protecció individual.

Martí Masferrer és conscient que els recursos materials mai són suficients: «El personal fa una gestió molt racional del material. Allò que fa més falta són els tests de diagnòstic ràpid, per accelerar els resultats, i material fungible d'un sol ús, com bates, mascaretes, ulleres de protecció€». «Amb molt més material, el personal treballaria amb més confort», ha destacat el responsable de la fundació, el qual ha volgut agrair les aportacions que estan rebent per part dels voluntaris que cusen mascaretes, que imprimeixen en 3D viseres o que els porten guants.



Poca responsabilitat

Des de l'àmbit de la salut, repeteixen com n'és d'important quedar-se a casa per evitar la propagació del virus. Els cossos policials fan impossibles perquè la gent faci cas al confinament, malgrat que no tothom és responsable. A Figueres, la Guàrdia Urbana ja porta prop de mig miler de sancions per trencar el confinament i cinc detencions, quatre per desobediència i un altre per resistència als agents de l'autoritat.