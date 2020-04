Les restriccions impedeixen passejar els gossos de les protectores d'animals

L'estat d'alarma pel coronavirus no només ha confinat les persones a casa seva. Els gossos de les protectores també s'han vist afectats per les mesures de restricció de la mobilitat. La bona notícia és que, des de l'inici del confinament, han disminuït els abandonaments de cans. «Dels serveis de recollida que hem fet aquesta setmana, la majoria han sigut retornats als propietaris, de moment només ha entrat un gos al centre», expliquen des de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres. Recorden que els retorns es poden fer gràcies al xip que porten, obligatòriament, els animals de companyia, i que els identifica amb el propietari. Així, en moltes ocasions els gossos no han de ser traslladats fins al refugi, sinó que s'avisa al propietari in situ.

Des de l'Associació Protectora d'Animals L'Anxova Peluda també han notat un descens dels abandonaments. La junta de l'entitat, però, ha hagut d'acordar amb la Policia Local l'autorització dels desplaçaments. «Si hem de sortir a fer alguna recollida o portar el pinso, truquem a comissaria i ens autoritzen. Només ens podem desplaçar les membres de la junta i únicament per urgències», afirmen.

Les protectores també s'han trobat davant d'altres problemàtiques que fan alterar el seu funcionament i que afecten negativament als gossos. D'una banda, han hagut de prescindir dels voluntaris de passeig per les mesures aplicades per evitar contagis. A la Protectora d'Animals de Figueres, perquè els gossos puguin tenir una estona d'esbarjo i trobin menys a faltar els passejos amb els voluntaris, intenten augmentar les estones que passen als patis amb els treballadors i altres gossos. A l'Anxova Peluda, tampoc poden passejar amb els gossos que tenen a la residència canina perquè el centre ha tancat l'accés durant l'estat d'alarma, encara que els responsables ja es fan càrrec del benestar dels animals.

A més, les entitats s'han vist obligades a aturar tots els tràmits d'adopció. A Figueres, les mesures han restringit les visites de possibles adoptants i els gossos, que estaven en acollida temporal per a adopció, se'ls ha hagut d'allargar el període fins a poder formalitzar l'adopció quan acabi el confinament. A l'Escala, les de l'Anxova Peluda manifesten que «la gent no s'aventura a adoptar directament, tothom vol veure'ls primer, fer el període de prova, etc., i això, amb la situació actual no ho podem fer». De moment, però, ofereixen l'opció de fer una reserva del gos pagant una part de l'adopció. Malgrat tot, «el 012 ens va autoritzar a fer un certificat des de l'entitat perquè la gent pugui venir a buscar gossos, però només ho podem fer amb cadells que no tenen període de prova», d'aquesta manera els nous propietaris es fan càrrec de posar la primera vacuna a l'animal «esperant que d'aquí a un mes puguem formalitzar l'adopció».

Acollides per confinament

Una de les pràctiques que s'han detectat aquests dies és la demanda per acollir animals únicament durant el confinament. Des de les entitats es recorda que un gos «no és una distracció ni una excusa per sortir a passejar». Encara que confien que la demanda té bones intencions, recorden que el retorn després del confinament seria «un segon abandonament».

D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres i la Residència canina VilaDescans, situada a Cabanes, han prorrogat l'acord per seguir acollint els animals de companyia del personal sanitari i l'han ampliat a les de malalts per Covid-19 i persones sense llar. A part d'acollir les mascotes també faran un servei de recollida a Figueres.