Les repatriacions comencen a funcionar i alguns empordanesos ja han pogut tornar a casa seva

Després de cinc dies d'espera i incertesa confinats dins el creuer MSC Fantasia, a Lisboa, el matrimoni rosinc format per Rogeli Lacaci i Montse Domínguez va ser repatriat divendres al matí pel govern espanyol. Divendres a la nit, doncs, ja van poder dormir a casa seva i iniciar «la quarantena».

La sortida del vaixell, explica Domínguez, «va estar controladíssima, prenent-nos la temperatura i fent-nos signar un document sota jurament que no patíem cap símptoma». A més, Domínguez diu que hi havia un fort desplegament policial. L'acompanyament via telefònica del delegat del govern a Girona i de l'alcaldessa de Roses, així com d'amics i familiars, va ser vital per passar aquests dies. Ja a l'estació d'Atocha, a Madrid, van poder agafar un tren cap a Figueres.

Si el matrimoni Lacaci Domínguez ja és a casa, qui encara es troba en el procés és una castellonina, Rosa López. Ella és a Lima, Perú, amb la parella i uns amics, esperant el torn per agafar un vol d'Iberia promogut pel govern. S'han fixat dues dates: 31 de març i 1 d'abril. Montse Mindan segueix el seu cas perquè treballa a l'Ajuntament de Roses. «Estan bé tot i que cansats d'esperar», diu Mindan.