La plantilla d'Ecoserveis crea els seus propis EPIs per a treballar a l'Hospital de Figueres

Des del decret d'estat d'alarma, la recollida de residus s'ha considerat un treball essencial i no s'ha deixat de fer. A Figueres, els treballadors de l'empresa encarregada, Ecoserveis, denuncien la manca d'Equipaments de Protecció Individual (EPI) que els hi permeti realitzar la seva feina amb seguretat. El que més els hi preocupa és el servei que realitzen a l'Hospital de Figueres.

Cada nit, un dispositiu d'Ecoserveis recull els residus del centre sanitari, i denuncien que no s'està seguint l'ordre ministerial que hi ha al respecte. Aquesta Ordre SND/271/2020, de 19 de març, especifica que "els residus en contacte amb covid-19, procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, o establiments similars, com són els guants, mascaretes, bates, etc, es consideraran com a residus infecciosos i es gestionaran com a tal" i els treballadors encarregats de recollir-ho asseguren que no és així, "ara estan tirant tot junt i hem d'anar amb molta cura perquè hi ha líquids, sang i material sanitari que quan es llença al camió i es xafa, esquitxa". Per precaució, ells mateixos s'aparten però lamenten que "de veritat ens hem de posar en tant de risc per un parell de monos i mascaretes?".

Un altre de les seves reclamacions és el punt de l'ordre que obliga a garantir el subministrament d'EPIs adequats. Les mascaretes que els hi ha facilitat l'empresa, expliquen, són unes senzilles de paper que no protegeixen tota la cara, tret indispensable, sobretot pels que tenen l'obligació d'anar darrere del camió d'escombraries. Alguns companys han ideat els seus propis equips de protecció, com una mascara feta amb un casc, un tros de plàstic i velcro o una granota amb una bossa d'escombraries.

El torn de nit, a més, és l'únic que no s'ha modificat i s'ha mantingut intacte per considerar-se essencial. "El fet que estem més hores treballant, també ens exposa més al risc que als del torn del matí", lamenta un treballador del torn de nit que, assegura, "ho estem vivint amb molta tensió i molta por".