L'Ajuntament de Roses presenta un paquet de mesures fiscals per ajudar a ciutadans i empreses

Davant la situació generada pel coronavirus, l'Ajuntament de Roses ha activat un paquet de mesures fiscals derivades de l'estat d'alarma i dirigides a ciutadania i empresariat, a fi d'ajornar i facilitar el pagament de tributs i taxes. Respecte a l'aprovació d'aquestes mesures, el regidor d'Economia i Hisenda assenyala que "des de l'Ajuntament de Roses estem estudiant totes aquelles ajudes i bonificacions que puguin ajudar als ciutadans i empreses de Roses a sortir d'aquesta crisi sorgida de la pandèmia de la COVID19. La bona salut econòmico-financera de l'Ajuntament ens permet poder realitzar totes aquestes mesures".

Aquestes mesures són les següents:

Taxa de taxis, guals, cementiri, senyalització informativa, via pública i IVTM: L'inici del pagament voluntari es retarda dos mesos i s'amplia de dos a tres mesos, és a dir, començarà el 2 de maig i s'allargarà fins al 14 d'agost.

En cas de rebuts domiciliats, la data de cobrament serà el 14 d'agost.

IBI urbana i rústica, IAE, OVP (ocuació via pública), residus domèstics i comercials i taxes mercat setmanal i cobert:

El període de pagament voluntari es retarda un mes, és a dir, passarà a ser de l'1 de juliol a 30 setembre. Per als pagaments fraccionats i domiciliats per banc, s'aplica l'ajornament d'un mes per a cada quota. Així, si les dates previstes inicialment eren 30 de juny, 31 d'agost i 30 d'octubre, aquestes passaran a ser 31 juliol, 30 de setembre i 30 de novembre.

Es manté la bonificació del 50% de la taxa d'ocupació de la via pública (OVP) per a tots aquells establiments que ja la tenien atorgada, sense tenir en compte enguany els requisits sobre mesos d'obertura establerts a l'article 7 de l'ordenança fiscal núm. 14 que regula aquesta taxa..

Taxa de serveis zona marítim terrestre: Es mantenen les dates de pagament del 20 de juliol i 21 de setembre, respectivament.

Algunes altres mesures que ha implementat l'Ajuntament de Roses són:

En relació als contribuents que en el moment actual disposen de plans de pagament de deutes fraccionats, s'informa que no es giraran els rebuts corresponents als mesos d'abril i maig (previstos per al dia 5 de cada mes), procedint-se directament a l'ampliació dels terminis establerts en cada cas, amb dos mesos més al final de cada pla de pagament.

No es giraran rebuts de llar d'infants ni de transport escolar mentre els centres d'ensenyament romanguin tancades. Pel que fa a les quotes corresponents al mes de març, es retornarà d'ofici el 50% dels imports abonats, tant pel concepte de llar d'infants com pel de transport escolar.

Així mateix, es retornarà el 50% de la quota de la piscina municipal corresponent al mes de març i no es girarà cap més rebut fins al restabliment del servei. Aquesta devolució es farà per part de l'empresa municipal que gestiona la piscina, Proder S.L.

Els rebuts del Casal de Setmana Santa i del viatge programat a Beas de Segura que s'havien realitzat, també seran retornats d'ofici.Totes aquestes mesures es prenen de forma coordinada amb l'entitat Xaloc de recaptació de tributs.





Presentació d'instàncies i tràmits amb l'Ajuntament de Roses

L'Ajuntament de Roses informe que, amb motiu de l'aturada que pateix la pàgina web municipal (www.roses.cat), i mentre aquesta no és solventada, els ciutadans i ciutadanes que hagin de presentar instàncies al consistori poden fer-ho a través de la plataforma bpm.roses.cat. Igualment, la seu electrònica municipal, continua operativa per a tràmits, serveis i informació pública.

Per a la presentació d'instàncies, la persona usuària ha d'accedir a la plataforma bpm.roses.cat, on trobarà un menú a la columna esquerra de la pantalla amb els tràmits i serveis que es poden realitzar. El segon apartat d'aquest menú, dona accés directe a la presentació del model d'instància general de l'Ajuntament de Roses.

D'altra banda, la seu electrònica de l'Ajuntament es manté operativa. Es pot accedir a través d'aquest enllaç https://www.seu-e.cat/ca/web/roses i disposar de nombroses funcions, com tauler d'edictes, bústia de factures, carpeta ciutadana, geoportal, notificacions, portal del proveïdor, transparència, etc.