L'Ajuntament del Port de la Selva compra una mascareta per a cada empadronat

L'equip de voluntaris del cos de Protecció Civil del Port de la Selva ha estat avui al servei de la ciutadania. Durant tota la jornada, els agents s'han dedicar a tocar la porta de cada veí i veïna del municipi per anar repartint mascaretes.



El paquet de material de protecció ha estat cedit per l'Ajuntament del Port de la Selva, que capitaneja Josep Maria Cervera. L'alcalde explica que "hem repartit un miler de mascaretes que hem comprat des del consistori".



La idea és que cada empadronat al municipi tingui una mascareta de protecció. Tanmateix, el consistori ha recalcat que no són mascaretes aptes per a professionals sanitaris, sinò que estan pensades per a l'ús particular i que es tracta d'una mesura que "ajuda a tots".





AVPCPORTSELVA : Durant tot el dia d'avui, els nostres voluntaris van repartint, a tots els domicilis, les mascaretes que l'Ajuntament del Port de la Selva dóna als ciutadans EMPADRONATS interiorcat #coronavirus #COVID19 #quedatacasa pic.twitter.com/55XvdwNyMg pic.twitter.com/A3PtxUzuwl — Meteo ELPortdelaselva (@Meteoportselva) March 31, 2020