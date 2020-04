Els cossos policials mantenen controls 24 hores per evitar la circulació a la frontera

La propagació del coronavirus ha fet recuperar una escena que feia 25 anys que s'havia perdut, quan es va iniciar l'espai Schengen a la Unió Europea, el control fronterer amb França. Ambdós països han tancat, per decret, la frontera i només es permet el pas de mercaderies.

«La frontera està tancada i requereix cobrir 24 hores el control», segons explica el secretari provincial del Sindicat Unificat de la Policia (SUP). És per això que «tots els agents de la província estan anant als passos fronterers de Portbou, Camprodon i Puigcerdà». A la Jonquera, on normalment hi ha unitats específiques de Mossos d'Esquadra i Cos Nacional de Policia (CNP), aquest últim ho ha reforçat. Des del SUP expliquen que s'ha fet amb la Brigada Central de Fronteres i els Mossos detallen que «no s'ha reforçat perquè comptem amb el suport del CNP i perquè estem fent controls per tot el territori».

La prohibició de traspassar la frontera està deixant conseqüències a la Jonquera, «comerços i supermercats, que sempre tenen gran afluència de clients francesos, evidentment, estan buits», explica la seva alcaldessa, Sònia Martínez. Alguns estancs i supermercats han abaixat la persiana i molts han presentat un ERTO, una situació que fa patir per l'economia local.

Des de l'Ajuntament, asseguren que estan treballant per «les famílies que es quedaran sense feina, haurem d'intentar garantir les targetes moneder de beques menjador, però no serà suficient». Un altre dels col·lectius que posa en alerta el govern local és el de la gent gran i les persones més vulnerables, «amb la Creu Roja i els Serveis Social del Consell Comarcal tenim contacte cada dia per veure quines són les necessitats d'aquesta gent, d'anar-los trucant per veure què necessiten i evitar que surtin al carrer», diu Martínez.

Una situació semblant viuen a Portbou i és que, com explica el seu alcalde, Xavier Barranco, «tenim una problemàtica que no existeix en altres pobles» però, apunta que des que França també ha decidit tancar la frontera, tenen «menys problemes». Els municipis fronterers estan més exposats al risc, «tenim molts treballadors dedicats al transport i segueixen treballant amb condicions no gaire bones», explica Barranco. L'alcalde lamenta que empreses de mercaderies de ferrocarrils «no estan donant protecció als seus treballadors, i després venen a casa, a Portbou» i sent que no pot fer res perquè «no és competència municipal, estem molt lligats».



Mobilitat ferroviària

Amb el tall fronterer, Renfe ha reduït considerablement la seva activitat. Només es venen 1/3 de les places dels AVE i Avant, «per respectar els criteris d'ocupació que marquen les autoritats», explica el portaveu a Catalunya, Antonio Carmona. I, des del 18 de març, la línia R11 inicia o finalitza el seu recorregut a Portbou, i no a Cervera de la Marenda (Cerbère). Mesura que ha portat problemes fins al mateix alcalde, que va haver d'acompanyar uns viatgers a França perquè es van quedar tirats a l'estació de Portbou, «com si fos un passador de persones d'una altra època».

Renfe assegura que «s'ha fet un esforç informatiu a través de tots els canals per comunicar que en tren no es pot arribar a Cervera de la Marenda» i Barranco ho confirma, «això es va fer relativament de pressa». L'alcalde, que pot dir que la situació «està més tranquil·la, després d'haver parlat amb Governació i el Departament d'Interior», responsabilitza ADIF, per tancar l'estació a les nits, una decisió, per ell, «tremendament equivocada».

Tal com explica, «ADIF va dir que les instruccions donades a l'empresa de seguretat eren que, si es trobaven amb una circumstància així, deixessin passar la nit a l'estació amb els vigilants». Barranco desitja poder parlar-ho «amb calma» amb ADIF «quan tot això passi», perquè aquesta informació la van donar un dissabte, i «diumenge em trucaven que volien fer fora una dona anglesa... no sé què és el que falla», lamenta l'alcalde. Des de Renfe recorden que la recomanació és no viatjar i que el servei «es presta pels qui han de fer tasques essencials per la seva activitat».



La policia sense protecció

Diferents sindicats policials han mostrat el seu malestar perquè no estan treballant amb l'equipació adequada de protecció i que el govern no els considera personal de risc. El secretari provincial del SUP explica que «pràcticament no hi ha mascaretes i els guants i el gel arriben en comptagotes». A més, lamenta la neteja de les comissaries, «és limitada i això també influeix». El sindicat denuncia que estan fent «serveis essencials» i, per això, «estan directament i especialment exposats al contagi del virus i poden ser vectors de transmissió».