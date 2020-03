Cal donar sang en estat d'alarma, per garantir les reserves a l'hospital

Es recomana que, per anar a donar sang, es reservi hora sempre que es pugui per minimitzar el temps d'espera. Si no es reserva hora, també s'hi pot anar i es gestionarà al moment segons el temps d'espera. Es pot reservar a www.donarsang.gencat.cat.

Durant tot l'any, és molt important que hi hagi donacions de sang constants, però davant la situació que estem vivint actualment es fa més necessari que mai anar a donar sang. Davant l'efecte de la pandèmia del Covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma, es va registrar un descens de les donacions, però, en els darrers dies, «la ciutadania està responent i les campanyes de donació estan funcionant bé, ara tenim unes reserves de sang estables» explica Cristina Valverde, promotora del Banc de Sang i Teixits a Girona.

Com tot en aquests dies d'incertesa, també s'han experimentat canvis en les jornades de donació de sang i «s'està refent tota la planificació prevista de campanyes i programant setmana a setmana per garantir l'entrada suficient de donacions al dia» segons informa Valverde. A aquelles persones que acudeixen a donar sang, en primer lloc, se'ls fa guardar una distància mínima d'un metre i mig entre elles. A més, a l'entrada del recinte on es porta a terme la campanya, s'obliga el donant a rentar-se les mans, se li pren la temperatura i se li pregunta si ha tingut tos o febre en els darrers quinze dies. En el cas d'haver-ne patit, se l'informa que haurà d'esperar quinze dies per realitzar aquesta acció solidària.

És important tenir en compte que, dins de les poques activitats imprescindibles que es poden fer aquests dies, s'inclou l'acció d'anar a donar sang, ja que les necessitats es mantenen. De fet, la llista de preguntes freqüents elaborada per Protecció Civil ho confirma: «Puc anar a donar sang? Sí, responent a les crides que faci l'autoritat sanitària i amb mesures de precaució».

Cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang a Catalunya, ja que «són imprescindibles per poder garantir l'activitat transfusional dels hospitals», indica la promotora del Banc de Sang i Teixits. Cal que cada dia de l'any hi hagi donacions, ja que la sang no es fabrica i l'única manera per poder-ne aconseguir és a través d'aquesta acció altruista. També és necessari que n'hi hagi diàriament perquè els components de la sang caduquen. Per exemple, les plaquetes tenen una durada de només cinc dies i són molt importants per diversos tractaments de càncer.

A l'Alt Empordà, hi ha programades les següents donacions: