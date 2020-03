El 30% dels contagiats de la Fundació Salut Empordà és personal sanitari

Segons les darreres dades publicades ahir per la Fundació Salut Empordà (FSE), els casos de contagis en els centres de salut que gestionen a l'Alt Empordà (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS L'Escala) s'enfilaven a 78 persones, 33 més que el dia anterior. Fins ara, 23 professionals sanitaris han donat positiu en coronavirus, el què representen un 30% dels contagiats confirmats per la FSE, i han mort 8 persones, situant la mortalitat del coronavirus en un 4%.

que poc fa pensar en l'assoliment d'aquest pic en el qual han de començar a disminuïr els casos.En aquest cas, però, cal tenir en compte laque poden fer augmentar el nombre de positius durant els pròxims dies.

El què resulta alarmant, però, és el nombre de casos de contagis entre el personal sanitari. El dia 24 de març es va saber que 6 professionals de la salut estaven contagiats, 6 dies després, el dia 30 de març, aquest nombre superava la vintena, el què suposen el 30% del total de positius confirmats per la FSE.



Fins al dia d'ahir, la mitjana d'altes es situava al 12% i la mortalitat al 4%. Aquestes dades, però, es veuran afectades pel nombre de positius que es puguin detectar. De fet, hi ha persones contagiades amb símptomes molt lleus, o pràcticament inexistents, que es confinen a casa i que no seran comptabilitzats com a positius.

RECOMPTE DE LA FSE

Nombre de contagiats totals: 78

Nombre de contagiats sanitaris totals: 23

Nombre d'altes: 8

Nombre de defuncions: 3

Distribució dels casos segons les ABS

Des de la FSE es manté discreció a l'hora de parlar sobre els pacients que han donat positiu, però, segons les dades obtingudes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS), en els resultats de tests de coronavirus, s'han obtingut 84 negatius i 33 positius distribuïts per municipis: Borrassà (1), Cadaqués (2), Capmany (1), Castelló d'Empúries (2), El Far d'Empordà (1), El Port de la Selva (1), Figueres (10), L'Escala (2), Llançà (1), Navata (1), Roses (2), Sant Climent Sescebes (1), Sant Pere Pescador (1), Saus, Camallera i Llampaies (3), Vilafant (3), Vilamalla (1).

No obstant, els 78 casos positius comunicats per la FSE, només s'hi veu reflexat el cas detectat per l'ABS L'Escala. Els positius a l'Hospital de Figueres i el Centre SocioSanitari Bernat Jaume, no es veuen reflexats en les dades publicades per la Generalitat de Catalunya.