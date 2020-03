La policia local de Roses felicita l'aniversari durant el confinament

La família Vilchez, de Roses, des de l'inici del confinament, han estat animant a tot el barri posant música cada tarda. També a la policia local, que quan passa al vespre per davant de casa dels Vilchez, els agents reben nombrosos aplaudiments.

El dijous 26 de març era l'aniversari del petit de la casa, l'Àlex, "després de quasi dues setmanes tancats, pobret, no tindria festa" lamentava el pare, Jose Vilchez. Però no es va donar per vençut i va contactar amb els agents del cos de policia local per intentar que acudissin a posar llums i sirenes per celebrar el novè aniversari del seu fill. " La gran sorpresa i emoció va ser que el felicitessin per megafonia i li posessin la cançó d'aniversari feliç de Parchís" explica el pare, "i veure aquella cara de felicitat mentre et diu: no he pogut celebrar-ho amb tota la família però aquest aniversari mai, mai, l'oblidaré".

La família Vilchez també ha volgut agraïr a la policia local de Roses aquest gest "Crec que és molt important aquests petits detalls que semblen molt insiginficants però tant pels pares com pels petits ha sigut molt i molt gran. Sempre els hi estarem agraïts".

D'aquesta manera, el confinament en dates especials, és menys dur i més especial.