L'alcaldessa de Figueres demana al Govern de l'Estat que suspengui el pagament de lloguers mentre duri l'estat d'alarma

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, demana al Govern de l'Estat que aprovi la suspensió del pagament de lloguers a la reunió del Consell de Ministres de demà dimarts. Demana que s'acordi suspendre temporalment, i mentre duri l'estat d'alarma, el pagament de lloguers d'habitatges, oficines i locals comercials, a qui ha vist reduït els seus ingressos arran de la crisi de la COVID-19, especialment a les persones més vulnerables i establir compensacions per als petits tenidors.

Aquesta mesura s'hauria d'haver pres la setmana passada davant l'arribada del final del mes aquest dimarts i per tant del pagament dels lloguers. La suspensió ha de permetre donar aire a les famílies, empreses, autònoms i comerços que han vist com els seus ingressos i facturació s'han vist reduïts dràsticament d'un dia per l'altre.

Davant la intensa demanda dels ciutadans de la ciutat de Figueres preocupats en com fer front al pagament dels lloguers, Lladó també proposa que propietaris i llogaters es posin d'acord a nivell particular per posposar el pagament dels lloguers mentrestant es mantingui l'estat d'alarma i renegociar-los en funció dels ingressos familiars i facturació que tindran famílies, comerços, autònoms i empreses els propers mesos.

Finalment ha proposat que si el Consell de Ministres de dimarts no regula el pagament dels lloguers del mes d'abril i maig, i no hi ha un acord entre propietari i llogater per posposar i renegociar l'import del lloguer que no es paguin els lloguers d'aquests mesos i es prioritzin altres despeses familiars o els sous dels treballadors abans que els lloguers.

Aquesta iniciativa és conjunta amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis de Sant Cugat del Vallès (Mireia Ingla), Tarragona (Pau Ricomà), Lleida (Miquel Pueyo) i Vilanova i la Geltrú (Olga Arnau)