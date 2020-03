El Grup Iris fa un donatiu de 4.000 euros a l'Hospital de Figueres per a la compra d'un respirador

El Grup Iris ha fet un donatiu de 4000 euros a la Fundació Salut Empordà per a la compra d'un equip d'alt flux, respirador low cost, valorat amb aquest import i que servirà per a lluitar contra el coronavirus i cobrir les necessitats assistencials urgents de les persones afectades de l'Alt Empordà.



"Davant la impotència que ens genera aquesta situació actual a tota la població, creiem necessari aportar-hi tots el nostre petit gra de sorra i aquest és el nostre com a associació, esperem de tot cor que aquesta aportació econòmica pugui ser una petita gran ajuda i, sobretot, un senyal de que estem aquí i de que ho passarem junts i ens en sortirem" assenyala la presidenta de l'associació Lídia Albert. Des de l'associació agraeixen la solidaritat de la població de Figueres en la cursa de la dona que se celebra cada any, els beneficis de la qual han permés fer aquest donatiu, destaca Albert.



Des del primer dia, el Grup Iris vetlla per ajudar a difondre les indicacions de les autoritats sanitàries a les seves xarxes i mantenir informada la població, "recordant la obligació que tenim tots, a nivell individual, de quedar-nos a casa".



El Grup Iris ha reiterat el seu agraïment al personal sanitari tot l'esforç que estan fent i la càrrega d'horaris que estan suportant per a tenir a tots els malalts ben atesos i "agraim amb la mà al cor, l'actitud vocacional que estan demostrant, ens sentim immensament orgulloses de tenir professionals així vetllant per nosaltres".







El Grup Iris ha pagat un respirador valorat en 4.000 euros. Ens deixeu sense paraules, moltíssimes gràcies ?! #solidaritatcovid19 pic.twitter.com/B1EKw1HS6D — Hospital de Figueres (@HospiFigueres) March 30, 2020

Lluita contra el coronavirus

La setmana passada el Grup Iris ja va cedir la seva carpa per al dispositiu d'emergència municipal de l'Ajuntament de Figueres, per al confinament de persones sensellar, per garantir el confinament d'aquests, donat l'estat d'alarma del COVID-19.SUARA és l'entitat que gestiona aquest equipament, per encàrrec de l'ajuntament. Aquesta entitat té experiència en equipaments de sensellarisme a Figueres i a la resta de Catalunya. Càritas i Creu Roja també hi estan donant suport, juntament amb farmàcies i comerços que han aportat materials necessaris.