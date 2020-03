Desinfecten a fons les instal·lacions de la Biblioteca de Figueres

La Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres ha aprofitat el tancament de l'equipament i el confinament de la població per desinfectar les seves instal·lacions. En les dues últimes setmanes, el servei de neteja hi ha treballat "de valent", tal com ha explicat la biblioteca des del compte de Twiter, ja que es tracta d'un equipament públic amb un constant moviment de persones. D'aquesta manera, un cop puguin tornar a obrir, ja tindran les instal·lacions completament desinfectades.



Des de la biblioteca agraeixen el suport de l'Ajuntament de Figueres i a l'equip del servei de neteja.





Aquestes dues darreres setmanes, les companyes del servei de neteja, han estat treballant de valent per tal de netejar a fons i desinfectar la @BiblioFigueres. A totes elles i a l'@ajfigueres, els hi fem arribar el nostre més sincer agraïment! MOLTES GRÀCIES PER CUIDAR-NOS! ?? pic.twitter.com/GqlhmSoUNJ — Biblioteca Figueres (@BiblioFigueres) March 30, 2020