Una sentència assenyala Endesa com la responsable de talls de llum al Culubret

L'empresa de subministrament elèctric Endesa haurà de pagar 25.000 euros a la Generalitat per trigar catorze hores a restablir el servei de llum en una avaria que va tenir lloc al barri del Culubret de Figueres l'any 2018. Ho ha ratificat la magistrada del Contenciós Administratiu 1 de Girona, a qui l'empresa subministradora va interposar una denúncia contra la Generalitat considerant que havia de ser exonerada de la sanció de 25.000 euros que aquesta li havia imposat per una infracció molt greu de la llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric.

L'incident en qüestió va tenir lloc el 21 d'agost de 2018, quan uns 200 abonats del barri del Culubret de Figueres van quedar-se sense llum per l'incendi d'un transformador i una deflagració en un quadre elèctric. La companyia va haver de refer íntegrament ambdós aparells i va necessitar el suport de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.

En consonància amb les persistents interrupcions que pateix aquest barri des de fa temps, Endesa va atribuir aquesta incidència al frau elèctric pel cultiu de marihuana que pateix el barri i que sobrecarrega la xarxa. Per la seva banda, l'equip de govern que llavors dirigia JuntsxCat amb Marta Felip d'alcaldessa, va instar Endesa a realitzar controls de frau i mesures policials i judicials sobre els delictes contra la salut pública, i va anunciar una auditoria per conèixer l'estat de les línies.

Per tot plegat, la Generalitat va sancionar la companyia perquè la llei estableix que una incidència que no sigui de causa major s'ha de solucionar en un màxim de vuit hores en els casos més extrems. L'única manera que tenia l'empresa per reclamar era o bé agafar-se a l'opció d'una causa major o bé al·legar que l'avaria provenia de l'activitat de tercers. L'empresa va imposar un recurs contra la sanció que va ser desestimada, i va elevar la queixa als tribunals.



Qüestió d'ordre públic

La demanda que ha desestimat la justícia i que dona la raó a la Generalitat reclamava que se suspengués la sanció imposada, ja que l'empresa al·legava que l'incident havia estat provocat per tercers, que és una qüestió de naturalesa «d'ordre públic» i que era «imprevisible».

La companyia indicava que «la xarxa de distribució està ben dimensionada, que no presenta defectes i que permet donar servei a les contractacions de subministrament legal», però que «no està preparada per suportar el frau». En aquest sentit es va acollir a l'article 9 de la llei de subministrament elèctric, que exonera de responsabilitat la companyia si l'avaria prové d'activitats o obres per part de terceres persones.

En canvi, la tesi de la Generalitat apuntava que l'empresa no podia ser eximida perquè el concepte de terceres persones fa referència a activitats o obres autoritzades. Per tant, entenia que la companyia és responsable d'actuar en cas d'un frau, ja que representa un risc per a la seguretat i la salut de la població. Així, conclou que l'empresa «ha de garantir la prestació del servei del subministrament en condicions adequades».

La sentència, que és ferma, assegura que l'article 9 de la llei no fa referència al frau elèctric, i que l'empresa és responsable del retard en el restabliment del servei. A més, inclou que no es va tractar d'un problema de força major, ja que el «frau elèctric a la zona és sobradament conegut per la demandant».

De fet, la magistrada recorda que hi ha diverses comunicacions on Endesa fa esment dels problemes que té el barri i on es compromet a augmentar els recursos, fet que el tribunal considera clau per atribuir-li la responsabilitat i assegurar que «podria haver fet més per evitar l'incident».