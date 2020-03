A Garriguella, els vespres de confinament es passen al ritme de la música

Una de les famílies de Garriguella que no es perd la festa.

Una de les famílies de Garriguella que no es perd la festa.

QueSoniGarri és una iniciativa veïnal sorgida a Garriguella el passat 17 de març, arran del confinament decretat pel coronavirus i EnsEnSortirem és el grup de Whatsapp que utilitzen per comunicar-se. Un total de 80 famílies ja hi formen part i té "l'objectiu de sentir-nos més a prop uns/es dels altres", segons explica un membre d'aquest grup.

Igual que a altres municipis, el veïnat de Garriguella cada vespre surt als seus balcons i finestres per sentir-se més acompanyats i alleugerir la quarantena. La diferència és que ho fan a ritme de música, disfressats i amb molta animació. Cada dia trien una cançó que posen a tot volum des de les seves cases i la dediquen a un col·lectiu especialment afectat per la covid-19.



Aquest vespre de diumenge 29 de març, la trobada es farà amb la cançó Qué bonito es querer, de Manuel Carrasco, i anirà dedicada a totes les persones que han mort pel coronavirus.

El grup de Whatsapp està servint també com a xarxa de comunicació per compartir vídeos i fotografies d'aquests vespres perquè, com diuen en els seus missatges, "estem confinats/des però animats/des".



Crida de voluntaris

Des del municipi també fan una crida de voluntaris "posem fil a l'agulla" per cosir mascaretes de protecció per a donar a persones de risc. El contacte per a tothom que vulgui col·laborar és el 676.643.573.