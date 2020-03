Castelló d'Empúries reparteix 1.000 mascaretes confeccionades per persones voluntàries

El treball en cadena del voluntariat, les donacions de particulars i de les empreses Robin Hat i La Murtra SL i la col·laboració desinteressada de la bugaderia La Lavandería, han fet possible donar resposta a la petició del CAP del municipi.

Dijous 19 de març, quan es prenia consciència que estàvem en plena crisis de la pandèmia del coronavirus, el Departament de Salut de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va rebre un missatge del CAP del municipi que advertia de l'abast de la situació i de la necessitat de tenir el material adequat, com les mascaretes de protecció que fa dies que s'han esgotat.

Des del mateix centre assistencial es va suggerir si hi hauria la possibilitat d'aconseguir, mitjançant la col·laboració de la ciutadania, la confecció d'aquestes mascaretes de protecció. Immediatament l'engranatge de la col·laboració ciutadana es va engegar a partir de la crida a les xarxes socials que es va fer des de l'Ajuntament.

Divendres 20 de març al matí, es va rebre una allau de trucades per fer donació dels llençols de cotó 100%, material bàsic per a la confecció de les mascaretes, per part de gent d'arreu de l'Empordà i també més de 40 voluntàries i voluntaris que s'oferien a cosir les mascaretes seguint el patró que ens van fer arribar des del mateix CAP.

La producció ja era un fet i la cadena de treball ja estava organitzada: uns/es cosien, uns/es posaven el material i d'altres feien el transport i l'abastiment per tots els racons del municipi.

Aquest mateix dilluns també van rebre una donació de 2.500 teles ja tallades d'una empresa de Rubí que es dedica a fer casquets quirúrgics, Robin Hat, a punt per cosir. Al mateix temps, una altra empresa, La Murtra SL, els hi va regalar milers de gomes per posar a les mascaretes. Amb aquest material la producció va ser més senzilla i la distribució entre el voluntariat més eficaç.

Ahir dissabte, després de cinc dies de producció frenètica, més de 1.000 mascaretes van passar per la bugaderia La Lavandería, del sector aeroclub d'Empuriabrava, on les van rentar a 90º.

En aquests moments, les mascaretes ja estan distribuïdes entre la major part de les farmàcies del municipi, on es poden anar a buscar. També se n'ha fet arribar a la Residència Toribi Duran i demà dilluns, a primera hora, s'entregaran al CAP les que necessitin. Són mascaretes individuals i reutilitzables. En total es calcula que se'n faran unes 3.000 que s'aniran acabant de confeccionar els propers dies. De moment però, ja tenen les primeres.

Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es vol donar les gràcies tant als particulars com a les empreses que ho han fet possible.