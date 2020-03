«El virus es contagia per les gotes que surten de la boca al parlar, tossir o esternudar»

El coronavirus és el monotema arreu. Ningú no parla de res més. I és normal, si es té en compte que tots els sectors i àmbits de la vida s'han vist afectats per una malaltia que ha obligat les autoritats a prendre mesures inimaginables. La biotecnòloga Martina Bécares (Zamora, 1986), doctora experta en la matèria, explica alguns detalls sobre la nomenclatura del virus, el seu origen i la importància de controlar-lo per evitar que la seva propagació posi en escac els serveis de salut. En l'actualitat, exerceix com a investigadora contractada a la Facultat de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Comencem per una explicació sobre el tema. Què és un coronavirus i què distingeix el Covid-19 de la resta?

Els coronavirus són una família de virus, el material genètic de la qual és RNA. Hi ha diferents classes de coronavirus, que infecten humans i animals. Se'n coneixen fins a set, que afecten els humans. Quatre d'ells causen patologies molt lleus, com refredats comuns, mentre que tres provoquen patologies serioses. Són els virus del SARS, que va sorgir el 2002, el del MERS, que és del 2012, i ara el virus causant de Covid-19, que tècnicament s'ha de denominar SARS-2.

Aleshores, ens hi hauríem de referir així?

Aquestes sigles signifiquen Síndrome Respiratori Agut Sever i, per la seva homologia amb la síndrome que sorgeix el 2002, el virus actual rep aquest nom. Covid és el nom que se li dona a la malaltia.

Per què la coneixem directament com a coronavirus?

Possiblement és perquè se l'ha anomenat així als mitjans. Covid és la malaltia causada per coronavirus, i 19 és per l'any en què va començar a la Xina. Per als experts que es dediquen a la nomenclatura de virus, prefereixen anomenar-ho SARS-2.

Quines similituds i quines diferències té aquest virus amb el SARS que es va detectar el 2002?

Els virus són bastant semblants pel que fa a la genètica. En seqüència, s'assemblen en un 86% i en la malaltia també tenen bastant homologia. Ambdós tenen el mateix receptor cel·lular. És a dir, que entren a la cèl·lula per la mateixa porta, per dir-ho d'alguna manera i causen patologia pulmonar, pneumònies. La diferència sembla que es troba dins l'àmbit epidemiològic. El SARS es va controlar eficaçment. Va aparèixer el 2002, i el 2003 s'havia erradicat la malaltia, perquè es va contenir molt bé a la Xina. El SARS-2, que coneixem com a coronavirus, sembla que en la majoria dels infectats (sobre un 80%) causa una patologia lleu, mentre que amb el SARS sorgit el 2002 un percentatge més elevat dels afectats desenvolupava pneumònies severes. No obstant això, el virus SARS-2 sembla que es propaga més fàcilment entre la població, tot i que aquesta afirmació és encara preliminar.

Quant a la propagació del virus, quines mesures poden ser realment útils?

És un virus que es contagia principalment per les gotetes que surten de la nostra boca i del nostre nas quan parlem, tossim, esternudem i altres. I, com he dit abans, té una alta capacitat de propagar-se entre la població. Per això, evitar el contacte amb altres persones és la mesura més eficaç per frenar el contagi. A més, si estem en contacte amb una persona que sabem que està infectada, com passa amb el personal sanitari, és important l'ús de mascaretes i la protecció ocular.

És inevitable el contagi massiu si no es prenen mesures molt restrictives?

El que passa és que aquest és un virus nou. En ser així, la població no està immunitzada contra ell, com passa amb altres virus comuns. Amb la grip, comú, encara que és un virus que no té res a veure amb aquest i que canvia constantment, gairebé tothom l'anem passant a poc a poc. Aleshores, tenim anticossos per fer-hi front, que ens protegeixen a nosaltres mateixos i eviten que contagiem una altra persona. Això es coneix com a immunitat en la població. Quan les persones presenten immunitat, és més difícil que la transmetin a altres. En ser un virus nou, la població no té aquesta immunitat i el contagi és més fàcil. Per això s'estan prenent mesures d'aïllament i quarantenes, per retardar el contagi de la població.

Com evoluciona la possibilitat d'aconseguir una vacuna?

S'està treballant, però la limitació és el temps. Desenvolupar una vacuna no es fa d'avui per a demà. S'han de fer assajos clínics que provin que és eficaç, i es calcula que podria trigar, almenys, un any.

És raonable pensar que d'aquí a uns anys ens enfrontarem a nous coronavirus?

Efectivament. Els coronavirus causen zoonosi, que és com s'anomena el pas del virus d'un animal a l'ésser humà. Però coronavirus i altres virus són emergències sanitàries que ocorren de tant en tant, i per a les quals hem d'estar preparats amb investigació prèvia.