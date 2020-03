Mapa interactiu d'establiments a Figueres amb servei a domicili

L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa un mapa interactiu dels serveis i els comerços que estan oberts durant el confinament. L'eina pretén facilitar l'abastament de productes de primera necessitat i reduir la mobilitat, donant a conèixer les botigues que ofereixen repartiment a domicili.

Al mapa s'hi poden trobar les farmàcies, els restaurants, les carnisseries, les fruiteries i els supermercats que ofereixen servei a domicili. El mapa és totalment interactiu i es pot anar actualitzant. Apareixen diferents icones depenent de la tipologia d'establiment que sigui.

Aquest és un espai més que hi ha a la pàgina web dedicat a la covid-19, on hi ha tota la informació necessària perquè els figuerencs i figuerenques puguin consultar (últimes notícies, mesures preses, ajudes econòmiques, consultes diverses...)

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "l'objectiu d'aquest mapa és que la ciutadania no surti de casa i s'evitin al màxim els desplaçaments. És una eina molt útil per conèixer de primera mà els establiments oberts i que ofereixen servei a domicili".

Podeu consultar el mapa interactiu a https://bit.ly/2w02NU4.