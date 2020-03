Moltes prostitutes de l'Alt Empordà segueixen exercint a risc de contagi

L'entitat Apip-Acam alerta que moltes prostitutes de l'Alt Empordà segueixen exercint a risc de contagiar-se per coronavirus perquè "no tenen cap altra alternativa". Des d'aquesta associació, que procura per aquestes dones, es mostren "preocupats" ja que fa diversos dies que no saben res de moltes d'elles i recorden que la majoria viuen "coaccionades" pels seus proxenetes.

La responsable del Programa de Dones, Natàlia Massé, adverteix que la situació a l'Alt Empordà és "molt més sensible" que en altres llocs, ja que "no hi ha una xarxa" que protegeixi les prostitutes. "El problema és que es tracta de dones que són desconegudes pels serveis socials i sanitaris, perquè no en fan ús, i el confinament encara les aïlla més", adverteix.

Preocupació entre les entitats que ajuden a prostitutes a l'Alt Empordà. Si habitualment ja costa mantenir el contacte amb aquestes dones, el confinament encara ho fa més difícil. I el problema és que la gran majoria treballen sota la coacció de prostíbuls i proxenetes que "només les veuen com una mercaderia".

A més, les prostitutes que exerceixen a les comarques de Girona – i especialment a l'Alt Empordà – "són desconegudes" pels serveis socials i sanitaris. "És molt estrany que facin demandes o es posin en contacte amb l'administració", explica Natàlia Massé, responsable del Programa Dones de l'entitat Apip-Acam.

En aquest sentit, Massé recorda que moltes d'elles no tenen més ingressos que els que els hi dona la prostitució. "Si no treballen, no tenen cap altra alternativa de satisfer les seves necessitats bàsiques i la de les seves famílies", explica.

Des de l'entitat assenyalen que fa dies que intenten mantenir contacte amb aquestes dones que treballen al voltant de la Jonquera, però lamenten que no en saben res. "Sempre procurem estar al cas de què fan i com es troben, però des de que s'ha declarat l'estat d'alarma i el confinament, no en tenim notícies", alerta Natàlia Massé.



Molt diferent que Barcelona

La responsable del Programa Dones d'Apip-Acam explica que la situació de les dones que han d'exercir a la zona transfronterera "és molt diferent" que la d'aquelles que ho fan en ciutats com Barcelona. "A l'Alt Empordà es concentra una gran quantitat d'indústries sexuals en molt poc espai. Hi ha alguns dels prostíbuls més grans d'Europa i molts pisos dedicats a aquesta pràctica", explica.

Però una de les grans preocupacions és el fet que les dones que treballen en aquesta zona ho fan coaccionades per un proxeneta de qui n'estan "molt lligades". Això fa que les prostitutes no optin per anar als serveis socials de l'Ajuntament, ni tampoc vagin al CAP o a l'hospital si es troben malament.

Massé dona per fet que, si habitualment aquestes dones són víctimes de delictes d'explotació sexual, "ara encara ho seran més". I és que, segons Apip-Acam, una de les maneres que utilitzen els clients i els proxenetes per "controlar-les" és apartar-les socialment. "El confinament no és res més que una situació més d'aïllament en la que no importen res per als clients. Només són un producte", lamenta.



Internet permet seguir exercint

Malgrat que l'estat d'alarma ha provocat que sigui més complicat veure dones al carrer i que els locals on s'exerceix hagin tancat, Massé explica que internet segueix sent un punt de contacte. Molts clients contacten a través de la xarxa per tal de contractar els seus serveis, habitualment, això sí, del proxeneta.

Apip-Acam també reclama que en cap cas el proxeneta o els amos de prostíbuls siguin "interlocutors vàlids", i que es faciliti l'accés als serveis socials i sanitaris per aquestes dones, ja que en la majoria de casos elles només s'adrecen a les entitats socials que les ajuden.