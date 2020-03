Agents de la Jonquera feliciten els aniversaris dels infants durant el confinament

La Policia Local i l'Ajuntament de la Jonquera han decidit sumar-se a la iniciativa que ja han engegat diversos municipis catalans per tal que els més petits de la casa puguin gaudir i celebrar el seu aniversari malgrat el confinament pel coronavirus.

Així doncs, tot i l'estat d'alarma i l'obligació de romandre a casa, els agents policials municipals s'encarregaran de que cap infant jonquerenc que compleixi anys es quedi sense alguna petita sorpresa en el dia del seu aniversari. Cada cop que un nen o nena de la Jonquera faci anys, agents policials del municipi s'aproparan al llarg del dia al seu domicili i faran una crida per megafonia, des del carrer, perquè tot el veïnat s'uneixi a cantar-li una cançó de felicitació.

Les primeres felicitacions van començar ahir divendres, 27 de març. Aprofitant la posada en marxa d'aquesta nova iniciativa, durant la jornada es van felicitar un total de 10 nens i nenes del municipi que havien complert anys al llarg d'aquests primers dies de confinament. I a partir de llavors, cada cop que un nen o nena de la Jonquera faci anys serà felicitat pels agents policials del municipi.

Segons l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, aquesta proposta "permet que els infants puguin sentir-se especials durant el dia del seu aniversari malgrat la situació d'emergència sanitària que viu tot el país". "Sabem que els més petits també pateixen les conseqüències d'estar tancats a casa i no poder fer vida normal, i petites accions com aquestes fan que s'oblidin per tot el que passa al seu voltant", afegeix l'alcaldessa.