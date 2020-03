Supermercats i estancs de la Jonquera abaixen persianes pel tancament de la frontera

Un poble, dues realitats. L'estat d'alarma per la covid-19 i el tancament de fronteres han deixat la Jonquera amb multitud de persianes abaixades. No només les dels comerços, restaurants i grans superfícies, sinó també les d'aquells supermercats i estancs que depenien del client francès i que han vist com les vendes queien en picat. Al llarg de l'N-II, tan sols n'hi ha un d'obert, i els clients que hi entren ho fan amb comptagotes.

Reflex també d'uns ERO que ja han arribat o no trigaran a fer-ho. La situació és diferent, però, a dins del nucli urbà. Aquí es veu més gent pel carrer Major que compra als supermercats, botigues o a la farmàcia. Això sí, els comerços han optat per reduir horari i alguns han prescindit de personal.

El constant anar i venir de tràilers és l'única imatge que es manté a la Jonquera. Perquè tota la resta ha canviat. Al llarg de l'N-II, la fotografia de cotxes aparcats i de compradors amb carros plens –la immensa majoria, francesos- ha donat pas a la de persianes abaixades. Pràcticament tot el comerç està tancat, fins i tot aquell que encara podria continuar obert tot i l'estat d'alarma.

Al peu de la carretera que creua el poble, hi ha una benzinera que atén els clients per finestreta i un supermercat obert, el de l'ensenya Escudero. De clients, però, pocs. Per no dir gairebé cap. La forta dependència del comprador francès es deixa notar. "D'ençà que van tancar la frontera, es van acabar les cues als supermercats i estancs; ara és només la població de la Jonquera la que compra", diu l'alcaldessa Sònia Martínez.

I la imatge de l'N-II es repeteix uns quilòmetres més amunt, ja més enllà de la duana. A la zona d'Els Límits i el Portús, de la quinzena llarga de supermercats que hi ha, tan sols en queda d'un d'obert (que també disposa d'estanc). Tota la resta de negocis, porten més d'una setmana tancats. Aquí, en especial, fins al 95% de la clientela provenia de França.

"Tothom és a casa, què hi vols fer; ens trobem davant una situació fora de lloc", diu amb resignació el president dels comerciants d'Els Límits, Bruno Comas. La seva botiga porta 77 anys oberta i ara, tot i estar tancada, ell hi continua pujant. Entre la multitud d'articles que venia, també hi ha animals i els ha de donar menjar o bé obrir el llum (en el cas dels camaleons).



"Serà un desastre"

Comas explica que si l'alarma sanitària pel coronavirus dura un mes, econòmicament encara es podrà aguantar l'envestida. Però si s'allarga més, ja serà un problema. "No entraran diners per pagar sous, s'acosta Pasqua i estiu; serà un desastre", subratlla el president dels comerciants.

I a tot això –explica Comas- s'hi suma el fet que "fins al 80% dels veïns" de La Jonquera treballen en negocis de la zona (botigues, bars, restaurants, supermercats...). "Serà dur, perquè la gent no té sous de milers d'euros, sinó que els té normals; i el tancament els causarà un gran problema", diu el president.



Més de 400 afectats per ERO

La situació al comerç i a la restauració de la Jonquera, de retruc, ja s'ha traduït en ERO temporals. N'han presentat els dos grans grups que operen al municipi, el Tramuntana i l'Escudero. Gestionen botigues de moda, perfumeries, supermercats, restaurants, hotels...

En el cas del Grup Tramuntana, l'expedient afecta 215 treballadors i ja d'entrada s'ha plantejat amb una vigència de quatre mesos. I pel que fa al Grup Escudero, que també gestiona l'outlet de la Jonquera, l'ERO temporal ha suspès contractes a 250 treballadors.

El propietari de la companyia, l'empresari Antoni Escudero, explica que l'expedient afecta totes les empreses del seu grup, i que tan sols continua treballant el 20% de la plantilla. "Hem patit una baixada del 95% de les vendes", diu en referència a les afectacions pel coronavirus i el tancament de fronteres.



Oberts, però reduint horari

I si bé al llarg de la façana de l'N-II i al Portús no es veu ningú pel carrer, a dins el nucli urbà de la Jonquera –en especial, al carrer Major- sí que hi ha veïns que surten. Van a comprar als dos supermercats que hi ha oberts, a botigues d'alimentació, a l'estanc o a la farmàcia (en aquest darrer cas, però, per finestreta). La majoria d'aquests comerços, això sí, han optat per reduir horari arran de l'estat d'alarma i només obren fins a primera hora de la tarda

"Ens estem sempre a casa i només sortim quan és necessari per comprar", explica l'Edward, que va carregat amb bosses i dues dotzenes d'ous en una mà. Ell és cambrer i d'ençà que va començar l'estat d'alarma pel coronavirus, no treballa.

Al carrer Major, dos operaris ruixen el paviment, les façanes i els escocells amb una solució d'aigua i lleixiu. I la furgoneta de la Policia Municipal va recorrent el nucli amunt i avall, recordant per megafonia que només se surti de casa si és del tot imprescindible.

La covid-19 també ha afectat de ple la Pensió Marfil, que es troba al mig del nucli. "La nostra clientela és sobretot francesa, i el tancament de fronteres i no poder seguir oberts ens afecta moltíssim", explica la propietària, Maria Teresa Sabà. Tenen una vintena de treballadors i Sabà ja admet que, si la situació continua així, hauran de presentar un ERO "per força".

A la Pensió Marfil han tancat portes. Però a dins hi queden 27 refugiats, que han demanat protecció internacional, i a qui se'ls dona asil. Ocupen part de les 40 habitacions del negoci.



Garantir distàncies

Als supermercats i botigues on la gent pot entrar, normalment es fa d'un en un. "Des de la Policia Local i Protecció Civil es mira de garantir que a la via pública la gent respecti la distància de seguretat, i els comerciants també estan molt conscienciats", explica l'alcaldessa.

"Els grans supermercats que depenien del client francès han adoptat aquelles mesures que han considerat; però al nucli hem de donar gràcies que els comerços locals es mantenen oberts per garantir el subministrament d'aliments", diu Sònia Martínez. "Des de l'Ajuntament, demanem que tota la població es quedi a casa i surti per allò que sigui estrictament necessari; tots hem de ser conscients del perill que pot suposar sortir al carrer", diu en referència al risc de contagi de la covid-19.

Mentrestant, a l'N-II i a l'autopista, els tràilers continuen passant per garantir el transport de mercaderies. A la Jonquera, hi ha aparcaments privats de camions que continuen oberts per si volen descansar. "Però aquells serveis de què disposen també consciencien els transportistes que han de mantenir distàncies i mesures d'higiene per prevenir el coronavirus", conclou Martínez.